Le directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh reçoit l'ambassadeur d'Australie. Photo: VNA

Le Prof-Dr. Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, chef du Conseil central de théorie et directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, a reçu mardi l'ambassadeur d'Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski.

Lors de la rencontre, le Prof-Dr. Nguyen Xuan Thang s’est déclaré convaincu que l'ambassadeur australien apporterait d'importantes contributions à la promotion et à l'approfondissement du partenariat stratégique Vietnam-Australie.

Il a déclaré que la coopération entre l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh et ses partenaires australiens se développait bien, notamment le projet de création et de renforcement des capacités du Centre Vietnam-Australie. Il a rappelé que son Académie avait également signé des protocoles d'accord avec des partenaires australiens dans des domaines tels que les droits de l'homme, le développement des ressources humaines, etc.