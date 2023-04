Le diplomate argentin souligne l'importance de la visite du président de l'AN Vuong Dinh Hue

L’ambassadeur d’Argentine au Vietnam Luis Pablo a estimé que la visite officielle prochaine du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue en son pays revêt une signification importante.

La visite contribue à approfondir les excellentes relations diplomatiques et la coopération dans tous les domaines entre l'Argentine et le Vietnam, a-t-il déclaré lors d’une interview accordées au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information, à l’approche de la visite officielle du chef de l'organe législatif du Vietnam en Argentine sur invitation de la présidente de la Chambre des députés, Cecilia Moreau.

Luis Pablo a déclaré que 2023 marque le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 26e anniversaire depuis que l'Argentine et le Vietnam ont ouvert des ambassades dans leurs capitales respectives.

La visite du haut législateur vietnamien reflétera les domaines de coopération existants que les deux parties s'efforcent de renforcer, ainsi que contribuera à promouvoir la collaboration dans de nouveaux domaines, a-t-il déclaré.

Outre le renforcement des domaines de coopération existants, les deux parties devraient signer des accords dans divers domaines tels que la justice, et l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique pour les services satellitaires et le commerce, a déclaré l'ambassadeur, ajoutant qu'il y aura également des réunions au niveau ministériel sur la science et la technologie, le commerce, l'agriculture et la diplomatie pour discuter de l'agenda bilatéral.

Les deux parties discuteront et détermineront également les orientations futures de la coopération dans d'autres domaines, a-t-il noté.

Fondamentalement, le dialogue politique est un important dialogue de haut niveau pour prendre des décisions sur les objectifs futurs des relations diplomatiques entre les deux pays, mais surtout, les deux parties s'efforcent d'élargir les relations commerciales bilatérales, a souligné Luis Pablo.

Selon le diplomate, les deux pays ont connu un fort développement des relations commerciales bilatérales, avec une croissance durable de 700% au cours de la dernière décennie. Le Vietnam s'est classé entre le 5ème et le 8ème dans la liste des partenaires commerciaux de l'Argentine, qui était le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine. Le commerce bilatéral a atteint 5 milliards de dollars et continuera de croître.

Expliquant la relation économique complémentaire entre l'Argentine et le Vietnam, Luis Pablo a déclaré qu'environ 90% des exportations de l'Argentine vers le Vietnam sont des produits agricoles et industriels, notant que cela montre l'importance de la stratégie de coopération agricole et industrielle entre les deux nations.

Le Vietnam importe également d'autres produits d'Argentine, notamment du bœuf et du vin. Pendant ce temps, la nation d'Asie du Sud-Est exporte principalement des produits électroniques, des téléphones portables et d'autres produits dont le marché argentin a besoin.

En ce qui concerne la coopération législative, le diplomate a souligné la tradition de coopération et de dialogue entre les législatures vietnamienne et argentine, affirmant qu'elles ont maintenu des réunions et des échanges de délégations ces derniers temps.

Au cours de la visite, le président de l'AN Vuong Dinh Hue aura des réunions avec les présidents de la Chambre des députés et du Sénat argentins et signera un accord de coopération pour établir un cadre juridique de coopération entre les deux parlements, a-t-il déclaré.

Selon le diplomate, l'Argentine a coopéré avec l'AN vietnamienne dans l'élaboration des lois. Pendant le période de la pandémie de COVID-19, la législature vietnamienne a fait don de 20.000 masques à l'Argentine, tandis que la partie argentine a également fourni 500.000 doses de vaccins anti-COVID-19 à la nation d'Asie du Sud-Est.

Dans les temps à venir, les deux AN organiseront des dialogues et signeront des accords de coopération et des protocoles d'accord en vue d'approfondir les relations bilatérales, a-t-il indiqué, ajoutant qu'ils ont mis en place leurs groupes d'amitié parlementaires respectifs.

En ce qui concerne les domaines de coopération prioritaires, Luis Pablo a souligné que la collaboration doit être menée à bien dans les canaux de gouvernement à gouvernement et de peuple à peuple pour parvenir à une coopération intégrale.

Les deux parties souhaitent élargir la coopération commerciale car cela contribue au développement socio-économique des deux pays, a-t-il noté, soulignant la nécessité de renforcer la coopération dans les domaines du sport, de la culture, de la science, de la technologie et de l'éducation. Soulignant l'importance de la coopération technique, le diplomate a déclaré que les deux parties continueront à travailler en étroite collaboration dans les temps à venir, en particulier dans l'industrie et l'agriculture.