Le développement économique du Vietnam est impressionnant

Le consul honoraire du Vietnam en Belgique, Baron de Grand Ry, s’est dit impressionné par le développement rapide de l'économie vietnamienne.

Le consul honoraire du Vietnam en Belgique Baron De Grand Ry. Photo: VNA



Selon lui, l’économie du Vietnam a connu du succès vu la relance et la croissance rapide et continue de ses exportations de textiles, de produits électroniques, aquatiques et agricoles, et ce malgré les différends commerciaux entre des pays et de la croissance ralentie en Chine.

Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) prévoient que la croissance économique du Vietnam en 2023 serait de 7,2 %. Baron De Grand Ry a estimé qu'il s'agirait là d'un excellent taux de croissance.

Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) en août 2020, les exportations vietnamiennes vers l'Europe ont augmenté de 29%. Les organisations internationales restent positives quant aux perspectives économiques du Vietnam, a-t-il déclaré. Le tourisme vietnamien va également se développer après les années bouleversées par la pandémie de COVID-19. Le consul honoraire a mis l'accent sur trois paramètres importants pour la croissance économique du Vietnam, que sont un faible taux de chômage, une inflation de seulement 2,2% et des coûts de main-d'œuvre qui restent compétitifs. En outre, le développement économique du Vietnam est soutenu par la libéralisation économique et d'importantes réformes.

Baron De Grand Ry a suggéré au Vietnam d'investir dans le développement des infrastructures, de l'éducation et des énergies vertes. Selon lui, la Belgique dispose d'un haut niveau d'expertise dans l'énergie éolienne et peut soutenir le Vietnam dans ce domaine.