Le développement des technologies stratégiques doit se traduire en résultats mesurables

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a souligné jeudi 4 juin la nécessité d’une action résolue et coordonnée et des résultats mesurables, lors de la première réunion du groupe de travail gouvernemental sur le développement des technologies stratégiques, une initiative visant à déployer la décision n°808/QD-TTg du Premier ministre, en date du 6 juin 2026.



Objectif : des produits concrets en 2026



Le dirigeant a indiqué que le gouvernement a sélectionné 20 secteurs technologiques stratégiques, et a attribué des tâches concrets à 10 ministères et secteurs. L’objectif est de passer rapidement de la phase préparatoire à la mise en œuvre de produits, de technologies et d’entreprises spécifiques générant des résultats visibles, quantifiables et substantiels.



Il a demandé de finaliser en ce mois-ci un décret d’application de la Loi sur les hautes technologies, avec l’accent mis sur les technologies stratégiques, et d’étudier et de proposer les mécanismes d’identification, de certification et de labellisation des produits technologiques stratégiques.



Pour déployer la décision n°808/QD-TTg, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a chargé le ministère des Sciences et des Technologies (MoST) d’évaluer les missions proposées par les autres ministères et agences et de formuler des recommandations à leur sujet.



Il leur a été demandé d’allouer proactivement le personnel et les ressources nécessaires, de définir des objectifs clairs, des résultats attendus et des échéances, et de s’efforcer de produire des résultats concrets dès cette année. Tout obstacle dépassant leur champ de compétences doit être signalé sans délai au gouvernement pour examen.



Le MoST a également été chargé d’accélérer la mise en œuvre d’un programme visant à développer des centres de recherche nationaux clés, des installations d’essais et des laboratoires dédiés à la recherche et au développement de technologies stratégiques.



D’autres ministères et agences ont reçu pour instruction d’examiner la nécessité de normes et de réglementations techniques encadrant les produits technologiques stratégiques dans leurs domaines respectifs.



Concernant la formation professionnelle, le MoST continuera de piloter un programme de soutien aux diplômés les plus brillants jusqu’en 2030. Le ministère de l’Éducation et de la Formation a été chargé d’examiner et de proposer des formations de haute qualité pour les professionnels des technologies stratégiques.

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung préside la première réunion du groupe de travail gouvernemental sur le développement des technologies stratégiques, à Hanoi, le 4 juin. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a exhorté les ministères et agences à traduire rapidement leurs missions en plans d’action concrets, assortis de responsabilités clairement définies, et à lancer efficacement des projets permettant de créer des produits technologiques stratégiques susceptibles de renforcer la compétitivité nationale.

48 projets technologiques stratégiques proposés



Un représentant du MoST a indiqué que le ministère s’était immédiatement associé aux parties prenantes concernées afin de formuler des orientations et de suivre le déploiement des projets suite à la décision du Premier ministre.



Parallèlement, le MoST a examiné et renforcé les conditions nécessaires, notamment les cadres juridiques, les politiques, les mécanismes, les normes et réglementations techniques, l’infrastructure de recherche et d’essais, les ressources humaines et les outils de contrôle.



Depuis, les ministères et agences désignés ont identifié des points focaux, examiné les projets, élaboré des propositions, défini les résultats attendus, évalué les besoins en ressources et préparé les conditions de leur exécution.



Le MoST a noté que les ministères et agences ont rapidement mis en place des groupes de travail, examiné les projets existants et mobilisé des entreprises, des instituts de recherche, des universités et des experts pour définir les missions malgré le court délai de mise en œuvre. De nombreux projets ont déjà identifié les résultats attendus, les entreprises participantes, les besoins en ressources et les feuilles de route jusqu’en 2030.



Au total, les ministères et agences ont proposé 48 projets technologiques stratégiques, dont 12 par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, trois par le ministère de l’Industrie et du Commerce, 11 par le ministère de la Santé, un par le ministère de la Défense, et trois par le ministère de la Sécurité publique.



Ils ont également recommandé la finalisation rapide des mécanismes et politiques de soutien afin d’assurer la poursuite du programme technologique stratégique. – VNA/VI