Le développement des technologies stratégiques doit relever les défis concrets

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Face à ces constats, il a appelé à une mobilisation plus forte et à une action résolue et coordonnée pour mettre en œuvre les priorités définies dans les programmes de travail pour 2026, en conformité avec les orientations du secrétaire général To Lam.

Il a notamment insisté sur le déploiement du programme de développement des technologies stratégiques, la réorganisation des fonctions et des structures des administrations concernées, ainsi que l’amélioration des politiques incitatives afin d’attirer les grands groupes technologiques, en particulier dans les secteurs des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle.

Le chef du gouvernement a rappelé que le développement des technologies stratégiques doit suivre le principe "rattraper, avancer de concert et dépasser", tout en répondant aux défis concrets et aux exigences des missions politiques du pays.

Appelant à accélérer l’amélioration du cadre institutionnel, des mécanismes et des politiques, le Premier ministre a demandé d’élaborer et de soumettre au gouvernement et à l’Assemblée nationale les projets de loi concernés, ainsi que de promulguer des textes d’application, afin de garantir un système juridique cohérent, harmonisé et en phase avec l’évolution des technologies.

Il a demandé d’accélérer la mise en œuvre du Programme d’action pour l’application de la résolution du 14ᵉ Congrès du Parti, du Plan quinquennal 2026-2030 dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, ainsi que du Schéma directeur des infrastructures de l’information et de la communication pour la période 2021-2030 et de la Stratégie nationale de transformation numérique à l’horizon 2035. Il a également exigé la finalisation et la soumission du Programme de développement de l’économie numérique et de la société numérique pour 2026-2030, ainsi que du Plan global de mise en œuvre du Projet 06 pour la même période.

Panorama de la réunion. Photo: VNA

Le Premier ministre a chargé les ministères, les secteurs et les collectivités d’élaborer et de mettre en place sans délai une architecture des données conforme aux cadres nationaux, tout en lançant des campagnes intensives de standardisation et de nettoyage des données.

Il a également insisté sur le développement de l'économie numérique, de la société numérique, des infrastructures numériques, ainsi que sur la réforme des formalités administratives, avec pour objectif la généralisation de la couverture 5G, l’exploitation efficace des satellites en orbite basse, la mise en service d'une nouvelle ligne de câbles sous-marins et l’accélération de la construction d’usines de semi-conducteurs. Il a appelé à créer des conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans les centres de données.

Il est nécessaire de développer des écosystèmes de services numériques intelligents et modernes, de stimuler la consommation en ligne, de promouvoir le commerce électronique associé aux paiements sans numéraire, ainsi que d’accélérer le déploiement de villes, de postes-frontières et de ports intelligents à l’échelle nationale. Parallèlement, il convient de créer des conditions favorables au développement des entreprises de technologies numériques, d’encourager l’entrepreneuriat et l’innovation, de dynamiser le marché technologique national et de privilégier l’utilisation de produits et services numériques vietnamiens.

Afin de garantir la cybersécurité et la sécurité des données, ainsi que de développer des ressources humaines de haute qualité, le Premier ministre a demandé la mise en œuvre coordonnée de solutions visant à protéger la souveraineté nationale dans le cyberespace, notamment en luttant contre la désinformation, les contenus malveillants et les cyberattaques. Il a également appelé à traiter de manière résolue les problèmes persistants tels que les cartes SIM anonymes et les comptes non authentifiés, à éradiquer les outils de fraude en ligne et à sanctionner strictement le commerce illégal de données personnelles.

Le Premier ministre s’est dit convaincu que le développement des sciences, des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et du Projet 06 permettra de réaliser des avancées décisives, contribuant à la réalisation d'une croissance à deux chiffres et à l’atteinte des objectifs centenaires, pour un Vietnam prospère, moderne et durablement orienté vers le socialisme. -VNA/VI