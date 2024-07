Le deuxième Festival d'Automne de Hanoï se tiendra à la mi-septembre

Lac de l'Epée restituée (Hoan Kiem), Hanoï, en automne. Photo: VNA

Le deuxième Festival d'Automne de Hanoï, sur le thème « Automne de Hanoï - Automne historique », se déroulera à l'occasion du 70e anniversaire du Jour de la Libération de la capitale. Il mettra à l'honneur les paysages, les reliques, les monuments et les sites patrimoniaux de la ville.

Le Comité populaire de Hanoï vient de publier un plan pour organiser le Festival d'Automne de Hanoï 2024. Cet événement se tiendra à la mi-septembre, à l'occasion du 70e anniversaire du Jour de la Libération de la capitale (10 octobre 1954 - 10 octobre 2024).

Le Festival promouvra la beauté, les valeurs historiques et culturelles et le tourisme de la capitale - une destination touristique attrayante, de qualité et sûre.

La cérémonie d'ouverture du Festival d'Automne de Hanoï 2024 et le spectacle artistique « Automne de Hanoï » auront lieu le 13 septembre de 19h30 à 22h00 sur la scène du jardin des fleurs du temple Ba Kieu.

Le Festival réunira environ 150 stands qui seront installés le long de la rue Dinh Tien Hoang, de la rue Le Thach et de la zone de la Maison octogonale du lac de l’Epée restituée (Hoan Kiem).

L’événement comprendra notamment des espaces présentant les reliques historiques de Hanoï ou recréant l'image de Hanoï le Jour de la Libération. Des espaces présentant les produits et services touristiques de la capitale, des objets d’artisanat des villages de métiers locaux, des spécialités gastronomiques, sont également prévus, outre des spectacles artistiques, un défilé de « ao dai » (tunique traditionnelle), des expositions de peintures…

Le premier Festival d'Automne de Hanoï a eu lieu en 2023 sur le thème « Automne de Hanoï – Venez pour aimer ». Il a accueilli environ 80.000 visiteurs.-VNA/VI