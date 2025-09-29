Le Détachement du Génie n°3 conclut avec succès sa mission à l’UNISFA

Les dirigeants du Département du maintien de la paix du Vietnam et de plusieurs agences et unités ont accueilli le Détachement du Génie n°3 à l'aéroport. Photo : qdnd.vn

Vers midi du 29 septembre à l'aéroport international de Nôi Bai, à Hanoï, le Département vietnamien du maintien de la paix (ministère de la Défense) a organisé une cérémonie d'accueil en l'honneur du Détachement du Génie n°3 de l'Armée populaire du Vietnam, de retour après avoir accompli avec brio sa mission auprès de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (UNISFA).Les 164 membres du Détachement ont participé à une cérémonie solennelle de lever du drapeau. Le colonel Mac Duc Trong, directeur adjoint dudit Département, a félicité le contingent pour ses résultats remarquables, soulignant qu'il a laissé une image positive auprès de la mission, de la population locale et de la communauté internationale.Déployée depuis septembre 2024, le Détachement du Génie n°3 a exécuté 110 ordres de mission, assurant le maintien des activités de la mission et le soutien à la population. Elle a réparé et amélioré 62 km d'axes principaux et plus de 180 km de routes stratégiques, garantissant un approvisionnement continu en vivres, carburant et matériel, et ce même durant la saison des pluies. Les travaux, réalisés dans des conditions climatiques et sécuritaires difficiles, ont été unanimement salués.Le contingent s'est affirmée comme une force pionnière en appliquant pour la première fois la technologie K-31 au traitement de surface des pistes d'aérodrome à Abyei. Cette innovation a permis d'assurer une durabilité accrue contre la poussière et l'infiltration d'eau, mettant fin à la nécessité d'arrosages quotidiens. Les héliports, essentiels aux opérations de transport et d'évacuationsanitaire, ont été construits et modernisés avec une qualité exceptionnelle.Parallèlement, le Détachement du Génie n°3 a mené des actions civilo-militaires significatives : fourniture d'eau potable, consultations médicales gratuites, dons de médicaments, de riz, de mobilier scolaire et d'équipements, rénovation d'écoles et d'hôpitaux, ainsi que des activités culturelles et éducatives, renforçant les liens avec les habitants locaux.