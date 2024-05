Le Département des relations extérieures reçoit l'Ordre de mérite militaire de première classe

Remise de l'Ordre de mérite militaire de première classe au Département des relations extérieures. Photo: VNA

Le Département des relations extérieures du ministère de la Défense a célébré le 28 mai à Hanoï, le 60e anniversaire de sa journée traditionnelle et a reçu l'Ordre de mérite militaire de première classe, pour ses réalisations exceptionnelles dans le combat, l'entraînement, le renforcement des forces et la consolidation de la défense du peuple.

Lors de la cérémonie, le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, a salué les résultats obtenus par le Département au cours des 60 années dernières. Il a souligné que l'unité avait compris de manière proactive l'état des relations avec des pays, les ajustements stratégiques des puissances, des partenaires stratégiques, intégraux et des amis traditionnels, afin de fournir des consultations opportunes à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense dans le déploiement des activités diplomatiques.

Ces actions ont contribué à protéger fermement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale, à renforcer la frontière de paix et d'amitié ainsi qu'à faciliter la promotion des échanges, des relations et de la coopération pour le développement, a-t-il souligné.

Pour accomplir les tâches dans la nouvelle période, le général Phan Van Giang a demandé au Département de renforcer le rôle avant-gardiste de la diplomatie de défense dans le maintien d'un environnement pacifique et stable pour la construction et le développement national, dans le but de renforcer la position, le rôle et le prestige du pays et de l'Armée populaire du Vietnam sur la scène internationale.

En outre, le Département doit étudier de manière proactive et proposer des solutions pour améliorer l'efficacité des activités d'intégration internationale et de diplomatie de défense, a-t-il ajouté.

Il a encouragé à continuer de déployer les affaires étrangères dans le domaine de la défense de manière synchrone, créative, flexible et efficace dans la nouvelle situation.

Le 28 mai 1964, le Département de la liaison étrangère a été créé par décision du ministre de la Défense. Le 4 septembre 1989, en réponse aux exigences d'une coopération élargie avec des amis internationaux, il a été rebaptisé du Département des relations extérieures en tant qu'organe principal en matière de consultation, de gestion, d'orientation et d'exécution des relations extérieures en matière de militaire et défense. -VNA/VI