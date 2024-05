Le Département des opérations de maintien de la paix mis à l’honneur

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, remet l’Ordre de défense de la Patrie de troisième classe à l’unité du génie n°1. Photo : VNA

Le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam (VDPO), relevant du ministère de la Défense, a organisé lundi 27 mai une cérémonie à Hanoi pour marquer le 10e anniversaire de sa journée traditionnelle (27 mai 2014 - 2024) et a reçu l’Ordre de défense de la Patrie de troisième classe.



L’événement a vu la présence du vice-Premier ministre Trân Luu Quang; du général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, chef du groupe de travail intersectoriel et chef du comité directeur du ministère pour la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU; des ambassadeurs des pays ayant des relations de coopération avec le Vietnam en matière de maintien de la paix de l’ONU; et des représentants d’organisations internationales.



Le VDPO et l’unité du génie n°1 ont été honorés de l’Ordre de défense de la Patrie de troisième classe; l’hôpital de campagne de niveau 2 n°4 et le colonel Mac Duc Trong, chef de l’unité du génie n°1, des certificats de mérite du Premier ministre.

Il s’agit de la reconnaissance du Parti, de l’État et du gouvernement pour leurs remarquables contributions aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Passant en revue le développement du VDPO, dont le prédécesseur était le Centre de maintien de la paix du Vietnam, le colonel Pham Manh Thang, directeur du VDPO, a déclaré qu’au cours des 10 dernières années, le pays avait envoyé plus de 800 officiers et soldats professionnels aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, dont cinq détachements de l’hôpital de campagne de niveau 2 à la Mission de maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud, deux détachements de l’unité du génie n°1 à la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei, et 114 officiers envoyés en mission individuelle.

Le nombre de soldats de maintien de la paix vietnamiens accomplissant parfaitement leurs tâches est bien supérieur à la moyenne de l’ONU, a-t-il noté.

Le colonel Pham Manh Thang a également profité de cette occasion pour remercier les dirigeants du Parti, de l’État, de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense, du groupe de travail intersectoriel, du comité directeur du ministère de la Défense pour la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, des agences et unités de l’armée avec des partenaires et des organisations internationaux pour aider le VDPO à accomplir les tâches assignées par le Parti, l’État et le peuple et à mener à bien les tâches de maintien de la paix de l’ONU.

Le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên a déclaré que la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU avait laissé une bonne impression du Vietnam, y compris de l’armée et des forces de sécurité publique du pays, sur la communauté internationale. Il a également contribué à protéger la Patrie de manière précoce et de loin par des moyens pacifiques et à promouvoir la position et le prestige du pays sur la scène internationale.

Il a exprimé sa conviction que le personnel du VDPO restera uni, proactif et créatif tout en déployant des efforts incessants pour surmonter toutes les difficultés et remplir de manière excellente toutes les tâches assignées. – VNA/VI