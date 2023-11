Le Département de l’immigration diffuse de nouvelles règles sur l’entrée et la sortie

Le Département de l’immigration du ministère de la Sécurité publique a organisé mardi 7 novembre à Hanoi une conférence pour vulgariser la Loi portant amendement et complément de certaines dispositions de la Loi sur l’entrée et la sortie des citoyens vietnamiens et la Loi sur l’entrée, la sortie, le transit et le séjour des étrangers au Vietnam parmi les missions diplomatiques étrangères et les organisations internationales.

Les délégués à la conférence, à Hanoi, le 7 novembre. Photo: VNA

Les délégués ont été présentés aux nouvelles procédures administratives liées aux citoyens vietnamiens, à la délivrance de permis d’entrée, de visas et de permis de séjour temporaires pour les étrangers qui doivent passer par les procédures du ministère des Affaires étrangères, ainsi qu’aux nouvelles réglementations de la Loi sur l’entrée, la sortie, le transit et le séjour des étrangers au Vietnam comme stipulé dans la Loi n°23/2023/QH15.



La Loi portant amendement et complément de certaines dispositions de la Loi sur l’entrée et la sortie des citoyens vietnamiens et de la Loi sur l’entrée, la sortie, le transit et le séjour des étrangers au Vietnam a été adoptée le 15 août 2023 par l’Assemblée nationale du Vietnam.



Elle établit des couloirs légaux pour l’entrée et la sortie des citoyens vietnamiens et des étrangers, visant à relever les défis qui se sont posés dans la pratique. Elle comprend des dispositions qui favorisent la flexibilité et la simplicité, en mettant l’accent sur la fourniture des conditions les plus favorables pour les étrangers entrant au Vietnam et aux citoyens vietnamiens voyageant à l’étranger.



Le lancement des services publics en ligne, associé à une forte décentralisation des procédures administratives pour les étrangers par la police dans diverses localités, a contribué à faciliter la tâche des agences gouvernementales, des entreprises et des particuliers dans les démarches administratives liées à l’entrée et à la sortie, économisant ainsi les frais et le temps de déplacement.