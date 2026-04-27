Le delta du Mékong protège le riz sauvage en voie de disparition

Le riz sauvage disparaît rapidement dans le delta du Mékong, ce qui incite à des efforts de conservation urgents pour protéger cette « banque de gènes vivante » essentielle pour les futures variétés de riz résilientes et l’adaptation au changement climatique.



Cette plante est décrite comme un véritable trésor de ressources génétiques rares. Elle renferme des gènes de résistance aux ravageurs et de tolérance à la salinité, aux sols acides et aux inondations. Ces caractéristiques sont indispensables à la création de nouvelles variétés capables de s’adapter au changement climatique.



Le delta du Mékong, la plus grande région rizicole du pays, est l’habitat naturel d’espèces de riz sauvage telles que *Oryza rufipogon* et *Oryza officinalis*. Autrefois, elles poussaient abondamment en amont et en aval du fleuve, notamment le long des canaux et dans la Plaine des joncs (Dông Thap Muoi) .



Des études récentes montrent que la superficie du riz sauvage diminue de façon dramatique. Les principales causes sont l’expansion des cultures, de l’aquaculture et des infrastructures de transport.



Au parc national de Tràm Chim, dans la province de Dông Thap, le maintien d’un niveau d’eau élevé pour prévenir les incendies de forêt a involontairement modifié l’écosystème, réduisant de près de moitié la couverture de riz sauvage. De plus, cette variété est souvent confondue avec le « riz adventice » nuisible, ce qui conduit les populations locales à la détruire lorsqu’elle apparaît près des cultures.



Le Dr Nguyên Thê Cuong, de l’Institut de recherche sur le riz du delta du Mékong, a déclaré que même si des méthodes ont été appliquées pour introduire des gènes précieux du riz sauvage dans les cultures et pour cartographier les loci de caractères quantitatifs (QTL), l’exploitation de ces caractères pour la sélection reste limitée.



Par ailleurs, des pays comme la Chine et la Thaïlande considèrent depuis longtemps le riz sauvage comme une ressource nationale précieuse et ont établi des réserves biologiques strictes pour sa protection, a-t-il indiqué.



Selon le Dr Nguyên Thê Cuong, la méthode de conservation optimale est la conservation in situ, qui préserve les plantes dans leur milieu naturel. Cela leur permet de continuer à interagir avec leur environnement, ce qui accroît leur diversité génétique et leur résilience.



En revanche, la conservation des semences en chambre froide à des températures comprises entre -10 et -70 degrés Celsius assure leur préservation à long terme, mais stoppe leur évolution.



L’Institut de recherche sur le riz du delta du Mékong, à Cân Tho, met en œuvre des programmes de collecte et de conservation des gènes du riz sauvage sur des sites expérimentaux.

Du riz sauvage est cultivé à l'Institut du riz du delta du Mékong à Cân Tho, afin de soutenir l'étude et l'évaluation des sources de gènes du riz. — VNA

La Dr Nguyên Thuy Kiêu Tiên, directrice adjointe de l’institut, a déclaré que ce dernier étudie et évalue les ressources génétiques de Cân Tho afin de les conserver et de mieux les exploiter pour la création de nouvelles variétés.



Dans la réserve naturelle de Lung Ngoc Hoàng, d’une superficie de 2.800 hectares et située à Cân Tho, le riz sauvage est un axe de recherche majeur. La réserve a cartographié sa répartition et a alloué une zone de 1 à 2 hectares à sa conservation à long terme. Les activités comprennent la plantation, le suivi de la croissance et la mise en place d’une base scientifique pour une protection durable.



Dans cette réserve, située au cœur de l’écosystème du delta, le riz pousse en petits groupes sous la canopée forestière ou le long des canaux. Sa répartition est étendue, mais la superficie totale n’a pas encore été déterminée.



« Dans les zones où l’échange d’eau est bon, le riz sauvage pousse plus vigoureusement. En particulier, les zones bordant les canaux, soumises aux courants de marée et aux dépôts de limon, sont peu concurrencées, ce qui favorise une croissance vigoureuse », a déclaré Lê Thanh Son, directeur adjoint de la réserve.



Selon Trân Be Em, responsable de la division scientifique et de conservation des zones humides de la réserve, les graines germent chaque année en avril, au début de la saison des pluies. Les tiges s’allongent, les feuilles se développent et les racines neutralisent l’acidité du sol et absorbent les nutriments. D’août à décembre, les plantes s’étiolent et fleurissent. Les panicules sont grandes et droites, mais les graines sont petites et peu nombreuses. À maturité, les graines tombent naturellement au soleil, emportées par l’eau, et donnent naissance à de nouvelles plantes.



La Dr Nguyên Thuy Kiêu Tiên a souligné que le delta possède une longue tradition de riz sauvage et une riche diversité génétique. Contrairement au riz cultivé, le riz sauvage présente un génome plus stable, car il n’est pas affecté par la domestication. Des caractéristiques telles que la facilité avec laquelle les grains se détachent, les spathes foncées et une forte dormance permettent à l’espèce de s’adapter et d’évoluer en permanence.



Pour réaliser des progrès significatifs dans la sélection durable du riz, les experts estiment qu’une stratégie nationale est nécessaire.



La prof.associée-Dr Hô Lê Thi, de la faculté d’agriculture de l’Université de Cân Tho, a déclaré que l’État devrait allouer des ressources et des financements stables aux banques de gènes afin de maintenir des systèmes de conservation frigorifique et de régénérer les semences en temps opportun.



Parallèlement, la coopération internationale doit être renforcée pour décrypter et exploiter pleinement le potentiel des génomes du riz sauvage, a-t-elle ajouté.



Cette approche a déjà fait ses preuves avec le développement de la variété de riz AS996 et d’autres lignées prometteuses présentant une forte tolérance aux sols acides et aux maladies, a-t-elle conclu. — VNA/VI

