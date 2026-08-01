Le delta du fleuve Rouge confirme son dynamisme touristique

Depuis le début de l'année 2026, le tourisme dans le delta du fleuve Rouge affiche une croissance remarquable, tant en nombre de visiteurs qu'en recettes. Cette dynamique s'explique par la capacité des autorités locales à cibler les segments de marché les plus porteurs et à valoriser les atouts de chaque territoire afin de répondre aux attentes d'une clientèle toujours plus exigeante.



La province de Quang Ninh s'affirme comme une véritable locomotive régionale avec plus de 12,4 millions de visiteurs, dont 2,6 millions d'étrangers. Les recettes touristiques y ont progressé de 21 %, pour atteindre près de 35.200 milliards de dôngs, une croissance qui dépasse désormais celle du nombre de visiteurs.



Selon Nguyen Thuy Yen, directrice adjointe du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, cette évolution traduit un allongement de la durée moyenne des séjours et une hausse des dépenses des visiteurs pour des prestations haut de gamme. Cette performance repose notamment sur le développement du tourisme nocturne et l'exploitation des circuits maritimes reliant les baies de Ha Long (Quang Ninh) et Lan Ha (Hai Phong).



De son côté, Hanoï affiche également des résultats très encourageants, avec 18 millions de visiteurs accueillis au premier semestre, en hausse de 15,7 % sur un an. Les recettes touristiques sont estimées à 74.230 milliards de dôngs (plus de 2,8 milliards de dollars), grâce notamment à une progression de 26,8 % du nombre de touristes internationaux. En 2025, la capitale a figuré dans le Top 25 des meilleures destinations au monde, des meilleures destinations culturelles, des meilleures destinations pour les voyageurs en solo et des meilleures destinations gastronomiques du classement Travelers' Choice Best of the Best Destinations 2026.

Les festivals de la pagode Bai Dinh, de Hoa Lu, du temple Tran et de Trang An attirent de nombreux visiteurs nationaux comme internationaux. Photo: VNA

La province de Ninh Binh enregistre elle aussi des résultats remarquables, avec 17,6 millions de visiteurs et plus de 90 % de son objectif de recettes pour 2026 déjà atteint. La fréquentation internationale y a bondi de 55 %. Selon Bui Van Manh, directeur du Service provincial du tourisme, cette dynamique repose largement sur l'organisation de grands événements culturels, touristiques et artistiques, parmi lesquels le festival de la pagode Bai Dinh, le festival de Hoa Lu, le festival du temple Tran, le festival de Trang An, la Semaine touristique de Ninh Binh et le festival de musique créative de Trang An (Forestival 2026).



Le delta du fleuve Rouge dispose de nombreux atouts et propose une offre touristique diversifiée répondant aux attentes du marché : tourisme balnéaire et complexes hôteliers haut de gamme à Quang Ninh et Hai Phong ; écotourisme, découverte de la nature et tourisme patrimonial à Ninh Binh ; tourisme culturel, historique, gastronomique et urbain à Hanoï.



Pour Vu The Binh, président de l'Association du tourisme du Vietnam (VITA), la prochaine étape consiste à développer des circuits interprovinciaux intégrés reliant Hanoï, Quang Ninh, Hai Phong, Ninh Binh, Hung Yen et Bac Ninh, afin de créer une offre touristique complémentaire à l'échelle régionale.



Au-delà de la diversification des produits touristiques, les localités sont également appelées à accélérer leur transformation numérique, de la promotion à la commercialisation et à la gestion des destinations. Le recours à l'intelligence artificielle, au big data et aux plateformes numériques permettra de mieux personnaliser l'expérience des visiteurs. -VNA/VI