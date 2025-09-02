Le défilé de la Fête nationale incarne l'unité, la volonté et la confiance

La délégation représentant les 54 groupes ethniques du Vietnam défile devant la tribune. (Photo : VNA)

Le grand défilé marquant la Fête nationale du Vietnam, le matin du 2 septembre, a réuni 13 formations civiles, symbolisant l'unité nationale durant la lutte pour l'indépendance et la réunification, tout en reflétant la détermination et l'aspiration du Parti, du peuple et des forces armées à bâtir un Vietnam fort et prospère.



Ces formations comprenaient le Front de la Patrie du Vietnam (FFV), des représentants des 54 groupes ethniques du pays, des vétérans de guerre, d'anciens agents de la sécurité publique, des ouvriers, des agriculteurs, des intellectuels, la presse révolutionnaire, des entrepreneurs, des femmes, des Vietnamiens résidant à l'étranger, des jeunes et des représentants des milieux culturel et sportif.



À travers les différentes périodes révolutionnaires, le FFV a largement contribué aux victoires de la nation. Aujourd'hui, il demeure un pont solide entre le Parti, l'État et le peuple, promouvant l'unité, la démocratie et le consensus social, tout en préservant les droits et intérêts légitimes des citoyens.



La formation représentant les 54 groupes ethniques du Vietnam a non seulement suscité la fierté nationale, mais a également transmis un message de paix et de solidarité aux amis internationaux.



Le contingent d'anciens combattants a incarné l'esprit de perpétuation de l'histoire et de la fière tradition des « soldats de l'Oncle Ho », continuant à contribuer à la défense du Parti, du gouvernement et du peuple. Ils ont également donné l'exemple et transmis la flamme révolutionnaire aux jeunes générations.



Les anciens agents de la sécurité publique ont démontré leur détermination à contribuer davantage à la préservation de la sécurité nationale et à la construction d'une police professionnelle, d'élite et moderne.



Ils ont été suivis par la formation des travailleurs, à l'avant-garde de la lutte pour la libération, la construction et la défense nationales. La classe ouvrière s'est renforcée, constituant le pilier de l'alliance de classe et de la grande unité nationale. Dynamiques et innovants, maîtrisant les sciences et les technologies, ils sont à l'avant-garde de l'intégration, porteurs de l'aspiration d'un Vietnam avançant résolument vers une nouvelle ère.



Principales forces de la cause révolutionnaire du Parti, les agriculteurs vietnamiens incarnent depuis longtemps le patriotisme, le travail acharné et la créativité, surmontant les difficultés tout en stimulant le développement socio-économique.



Aux côtés de la nation, des générations d'intellectuels vietnamiens ont apporté des contributions majeures, par leurs connaissances, leurs ressources et leur esprit, au Parti et au chemin révolutionnaire du peuple. Aujourd'hui, cette formation représente l'avant-garde des avancées scientifiques, technologiques, innovantes et numériques, une ressource essentielle pour concrétiser l'aspiration à bâtir un Vietnam fort et prospère.



Suivant, la formation de presse révolutionnaire a défilé, la plume à la main. Après le journal Thanh Nien fondé par le dirigeant Nguyen Ai Quoc en 1925, l'année 2025 marque un jalon important : les 100 ans de la presse révolutionnaire vietnamienne. Au cours du siècle dernier, elle est restée inébranlable sous la direction du Parti, dévouée au service de la nation et du peuple. Avec l'esprit « d'acier dans la plume, de feu dans le cœur », les journalistes vietnamiens demeurent les pionniers et le courant dominant d'un journalisme professionnel, humain et moderne dans la nouvelle ère.



Représentant des millions d'entrepreneurs vietnamiens – force motrice de l'économie vietnamienne –, la formation de ces entrepreneurs témoigne de la volonté d'hériter et de promouvoir l'esprit de la Révolution d'Août. Avec résilience, innovation et vision audacieuse, ils portent l'intelligence et la détermination vietnamiennes sur la scène internationale. Portant haut cette mission historique, la génération actuelle d'entrepreneurs prend la tête du développement du pays. Ce sont les soldats de la paix, pionnières résolues pour un Vietnam fort et prospère.



Fortes de leur tradition « héroïque, indomptable, loyale et courageuse », les femmes vietnamiennes ont grandement contribué à la lutte pour l'indépendance et l'unification nationales. La participation des Vietnamiennes au défilé porte un message de solidarité, de créativité, d'intégration et de développement, affirmant la place et le rôle des femmes dans la nouvelle ère et contribuant à la réalisation de l'aspiration à bâtir un Vietnam prospère, civilisé et heureux.