Le Danemark recherche des opportunités de coopération avec le Vietnam

Les entreprises danoises, notamment des petites et moyennes entreprises (PME), ont une grande demande de recherche d'opportunités de coopération avec le Vietnam et les pays asiatiques, a déclaré l’ambassadeur Ove Ulerup lors d’une séance de travail avec l’ambassadeur du Vietnam au Danemark, Luong Thanh Nghi, le 27 avril.

Il a souligné que l’élargissement du réseau de coopération entre les PME danoises et les entreprises d’Asie, notamment d’Asie du Sud-Est, sera l’une des principales tâches de Asia House - organisation à but non lucratif dont l’objectif est de mettre en relation les entreprises, les institutions diplomatiques et les universités du Danemark et d'Asie.

Actuellement, le Vietnam exerce un grand pouvoir d’attraction sur les PME danoises grâce à son climat d’affaires de plus en plus favorable et à certains avantages concurrentiels que les entreprises danoises recherchent, a-t-il fait savoir.

De son côté, l’ambassadeur Luong Thanh Nghi a déclaré qu'Asia House était devenue une passerelle d’amitié spéciale reliant le Danemark au Vietnam et aux pays asiatiques en général, ainsi que des particuliers aux organisations danoises et aux ambassades du Vietnam et d'Asie à Copenhague.

Les deux parties ont discuté des mesures et plans de coopération entre l'ambassade du Vietnam au Danemark et Asia House pour renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux et organiser des activités de promotion du commerce et de l'investissement.

Elles ont convenu de travailler ensemble afin d'avancer des initiatives, d'élargir et de rechercher de nouvelles opportunités de coopération, contribuant au développement des relations Vietnam-Danemark dans les mois et années à venir.

Asia House, anciennement connue sous le nom de compagnie d’Asie de l’Est (Det Østasiatiske Kompagni), a été fondée en 1898. Au cours de sa longue histoire, elle est devenue une organisation indépendante à but non lucratif qui renforce les échanges et la coopération entre le Danemark et l'Asie, notamment dans les domaines de l'économie, de la culture et des échanges entre habitants.