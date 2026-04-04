Le Danemark dans mes yeux, les artistes en herbe voient l’avenir en vert

La cérémonie de remise des prix du concours de dessin "Le Danemark dans mes yeux" 2026 s’est déroulée jeudi 2 avril à Hanoï. Inspirés par le thème "Vivre vert", cette année, 86 prix individuels et sept prix collectifs d’excellence ont été décernés parmi plus de 130.000 candidatures à l’échelle nationale. L’œuvre "Le toit vert s’effondre" (Destruction de la forêt verte) de Pham Ngoc Khôi, de l’école primaire Tây Yên Tu, province de Bac Ninh, a remporté le prix spécial.

Le concours est co-organisé par l’ambassade du Danemark au Vietnam et l’Association d’amitié Vietnam - Danemark (VIDAFA), sous l’égide du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, de la Maison d’édition Kim Dông et du journal "Thiêu niên Tiên phong & Nhi dông" (Jeune pionnier & Enfant). JYSK Vietnam, une chaîne danoise de vente au détail de meubles, est le sponsor principal, tandis que LEGO Vietnam est partenaire.

Remise des prix spécial et deux premiers prix.

Cette année, le comité d’organisation a remis un prix spécial, deux premiers prix, quatre deuxièmes prix, huit troisièmes prix, 50 prix d’encouragement et 21 prix d’espoir. Ces distinctions reflètent l’esprit créatif et le sens des responsabilités des jeunes talents venus de tous les coins du Vietnam. En outre, sept prix collectifs ont été attribués à des clubs d’arts plastiques scolaires et à des organisations provenant de Hanoï, Hai Phong (Nord), Cân Tho et Dông Tháp (delta du Mékong).

Le lauréat du prix spécial a reçu une tablette, accompagnée de sets LEGO, de livres pour enfants et de fournitures artistiques. Les lauréats des premiers, deuxièmes, troisièmes et quatrièmes prix, ainsi que ceux du prix d’espoir, se sont vu remettre des sets LEGO, des livres et des fournitures artistiques.

Le concours, organisé annuellement en faveur des élèves du primaire et du secondaire, vise à les encourager à développer leur imagination et leur créativité sur des sujets variés tels que la protection de l’environnement, la biodiversité, l’efficacité énergétique, l’énergie verte, la réduction des émissions de CO2, la gestion des déchets et le changement climatique.

Développement durable et action climatique

L’ambassadrice adjointe du Danemark au Vietnam, Mette Ekeroth, prend la parole à l’événement, le 2 avril.

Pour marquer son 10e anniversaire, le concours de cette année a enregistré une participation record avec plus de 130.000 dessins et œuvres artistiques réalisés par des élèves à travers tout le pays. Ce chiffre impressionnant reflète non seulement l’intérêt des enfants pour le thème "Vivre vert", mais aussi la prise de conscience croissante et l’engagement actif de la jeune génération dans la recherche de solutions créatives pour répondre aux défis environnementaux selon leur propre regard.

"Au Danemark, nous considérons toujours l’art et la culture comme un lien qui unit les individus, connecte les communautés et inspire l’apprentissage ainsi que la créativité. Le concours +Le Danemark dans mes yeux+ en est une illustration vivante. À travers les œuvres, le thème +Vivre vert+ est exprimé avec une grande créativité par le regard des jeunes, offrant une source d’inspiration aux spectateurs. Les enfants ne se contentent pas d’imaginer un avenir vert, ils affirment aussi clairement leur rôle dans la construction de cet avenir. Leur créativité et leur sens des responsabilités montrent qu’ils seront la génération qui portera les changements positifs, tout en contribuant à renforcer et à approfondir les liens solides entre les deux pays", a partagé Mette Ekeroth, ambassadrice adjointe du Danemark au Vietnam.

L’œuvre “Le toit vert s’effondre (Destruction de la forêt verte)”, prix spécial du concours de dessin "Le Danemark dans mes yeux".

L’œuvre du prix spécial (centre) et deux œuvres du premier prix exposées.

Cette année, ce concours s’inscrit dans le cadre des activités célébrant le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Danemark, réaffirmant ainsi l’engagement commun des deux pays en faveur du développement durable et de l’action climatique.

"Je me sens également inspiré en contemplant les œuvres des élèves lauréats cette année. D’après moi, la réussite de chaque tableau ne réside pas dans la perfection technique, mais dans l’harmonie entre l’émotion, l’idée et la manière de les exprimer en adéquation avec le thème et l’âge des participants", a indiqué l’artiste peintre Nguyên Huu Hanh, membre du jury.

Après une cinquantaine d’années d’établissement de relations diplomatiques bilatérales, les relations amicales et de coopération entre les gouvernements et les peuples du Vietnam et du Danemark s’approfondissent de plus en plus, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’environnement, des échanges culturels et artistiques. – CVN/VNA/VI