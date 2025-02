Le cyclisme pour voir l’avenir en vert à Hô Chi Minh-Ville

L’événement «Faire du vélo pour l’avenir» à Hô Chi Minh-Ville a contribué à promouvoir le cyclisme pour un environnement urbain plus sain tout en favorisant la durabilité et les connexions mondiales.

Organisé par le Consulat général des Pays-Bas en coordination avec l’Association d’amitié Vietnam-Pays-Bas et l’Association des entreprises néerlandaises au Vietnam, l’événement du 16 février a accueilli deux cyclistes néerlandais qui ont parcouru près de 20.000 kilomètres à travers 24 pays jusqu’au Vietnam.

Rick Keijzer (21) et Sven Broekhuizen (25) sont partis des Pays-Bas le 10 mars 2024, repoussant leurs limites tout en collectant des fonds pour Coop Africa, une association caritative qui fournit des vélos aux communautés du Kenya et de l’Ouganda, améliorant ainsi l’accès à l’éducation, aux soins de santé et aux moyens de subsistance.

Au-delà d’un message de bienvenue pour les deux cyclistes, «Faire du vélo pour l’avenir» a servi d’appel à un Hô Chi Minh-Ville plus durable.

Le vélo est de plus en plus reconnu comme un mode de transport écologique qui contribue à réduire les embouteillages, à améliorer la qualité de l’air et à renforcer la santé publique. – VNA/VI