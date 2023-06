Le COVID-19 satisfait aux critères des maladies infectieuses du groupe B

Dans l'après-midi du 3 juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la 20e réunion virtuelle du Comité national de pilotage de la prévention et du contrôle du COVID-19 avec les 63 provinces et grandes villes du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo: VNA

Selon le Comité national de pilotage, actuellement, le taux de personnes atteintes de COVID-19 hospitalisées est inférieur à celui de certaines maladies infectieuses du groupe B, et le taux de cas graves est égal ou inférieur à celui de certaines maladies infectieuses du groupe B telles que la dengue, le syndrome pieds-mains-bouche.

Les participants ont estimé que le COVID-19 avait satisfait aux critères des maladies infectieuses du groupe B selon l’article 3 de la loi sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité national de pilotage de la prévention et du contrôle du COVID-19, a souligné qu'au Vietnam, le nombre de contaminations et de décès avait fortement diminué par rapport à 2021 et 2022. Toutefois, l'annonce de la fin de l'épidémie de COVID-19 se fera conformément à la loi, a-t-il affirmé.

Selon le Premier ministre, dans les temps à venir, les conséquences de la pandémie de COVID-19 persisteront encore. Par conséquent, le travail de prévention et de contrôle de l’épidémie se poursuivra.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères et aux organes concernés de continuer à mobiliser et à utiliser des ressources pour la prévention et le contrôle de l'épidémie et à surmonter les conséquences de l'épidémie de COVID-19.