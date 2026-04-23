Le Consulat général du Vietnam à Khon Kaen (Thaïlande) célèbre ses 30 ans

Le 22 avril, le Consulat général du Vietnam à Khon Kaen, en Thaïlande, a célébré solennellement le 30e anniversaire de sa création (22 avril 1996-2026), en présence de plus de 300 participants.



L’événement a notamment réuni des responsables de 20 provinces du Nord-Est thaïlandais, des représentants des consulats généraux de Chine et du Laos à Khon Kaen, des responsables d’universités locales ainsi que de nombreux Vietnamiens de Thaïlande.



Dans son allocution, le consul général Dinh Hoang Linh a rappelé les débuts du consulat et souligné qu’au cours des trois dernières décennies, il avait bénéficié du soutien constant des autorités vietnamiennes et thaïlandaises. Il a affirmé que les efforts conjoints des différentes générations de diplomates avaient contribué à renforcer de manière significative les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Photo: VNA

Au nom de la communauté vietnamienne en Thaïlande, Ho Van Lam, président de l’Association des Vietnamiens de Thaïlande, a salué le rôle du consulat dans la protection des droits et des intérêts légitimes des ressortissants, ainsi que dans la promotion des échanges économiques, éducatifs et culturels. Ces actions ont contribué à une meilleure intégration de la communauté vietnamienne dans la société locale, tout en préservant des liens étroits avec le pays d’origine.



Yutthaporn Pirunsan, vice-gouverneur de la province de Khon Kaen, a indiqué qu’un grand nombre de Thaïlandais d’origine vietnamienne vivent en Thaïlande, notamment dans cette province et dans plusieurs autres du Nord-Est. Ils cohabitent harmonieusement, partageant des similitudes en matière de culture, de traditions et de mode de vie, tout en s’entraidant au quotidien, a-t-il ajouté.



Il a également affirmé que les autorités de Khon Kaen sont prêtes à favoriser les échanges dans de nombreux domaines, au bénéfice des deux parties.



À cette occasion, les invités ont découvert une exposition de photos retraçant les 30 années d’activité du consulat. La cérémonie a été ponctuée de performances artistiques mettant à l’honneur la culture vietnamienne et les liens d’amitié entre les deux peuples. -VNA!VI