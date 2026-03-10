Le Conseil central de la théorie pour le mandat 2026-2031 fait ses débuts

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s’exprime lors de la conférence, à Hanoi, le 10 mars. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé mardi 10 mars à Hanoi une conférence pour annoncer la décision du Politburo de créer le Conseil central de la théorie pour le mandat 2026-2031.

Une décision du Secrétariat relative à la composition du Conseil a également été dévoilée lors de cette conférence.

Le Conseil central de la théorie pour le nouveau mandat est placé sous l’autorité de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh. Il est composé de Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo du 13e Comité central du Parti et président du Conseil pour le mandat 2021-2026 ; Doàn Minh Huân, membre du Politburo du 14e Comité central du Parti, président de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et vice-président permanent du Conseil ; Lê Van Loi, membre du 14e Comité central du Parti, président de l’Académie vietnamienne des sciences sociales et vice-président du Conseil ; et Nguyên Manh Hung, vice-président de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et vice-président et secrétaire général du Conseil. Le Conseil comprend également 34 membres à temps partiel.

S’exprimant au nom du Politburo et du Secrétariat lors de l’événement, le secrétaire général Tô Lâm a félicité le nouveau Conseil et a salué son important travail durant le mandat 2021-2026.

Il a souligné que, ces dernières années, le Conseil avait contribué de manière significative à la recherche et au développement théoriques du Parti, notamment en clarifiant le chemin vers le socialisme au Vietnam et en participant à l’élaboration des documents importants du Parti, y compris ceux présentés aux congrès nationaux.

La consolidation et le lancement rapides du Conseil pour le mandat 2026-2031, peu après le 14e Congrès national du Parti, témoignent de la volonté du Parti de renforcer le travail théorique parallèlement aux grandes missions du Parti et de la nation, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que le Conseil devait continuer de jouer un rôle central dans le développement théorique du Parti et renforcer sa fonction consultative auprès du Politburo et du Secrétariat sur les grandes questions stratégiques et les orientations du développement national.

Il a invité le Conseil à étudier de manière proactive les nouvelles questions théoriques découlant des réalités nationales et des tendances du développement mondial, à jouer un rôle de premier plan dans la synthèse des expériences pratiques, notamment en faisant le bilan les étapes historiques importantes de la révolution vietnamienne, et en poursuivant le développement du système théorique du Parti.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, remet la décision du Politburo de créer le Conseil central de la théorie pour le mandat 2026-2031, à Hanoi, le 10 mars. Photo : VNA

Dans les temps à venir, le Conseil aura une responsabilité particulièrement importante à assumer dans la mise en œuvre de la tâche de dresser le bilan de 100 ans de leadership du Parti communiste du Vietnam dans la révolution vietnamienne et de 40 ans de mise en œuvre du Programme d’édification nationale pendant la période de transition vers le socialisme, a-t-il souligné.

Le Conseil a également été exhorté à contribuer activement à la préparation des documents du 15e Congrès national du Parti, tout en promouvant l’innovation dans les méthodes de recherche, en particulier par l’application de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle et de la science des données afin d’améliorer l’analyse et la prévision stratégique.

Le leader du Parti a souligné l’importance d’élargir la coopération internationale et les échanges théoriques avec les partis au pouvoir, les institutions de recherche et les organisations internationales, afin de permettre à la fois d’intégrer les acquis intellectuels mondiaux et de promouvoir l’expérience théorique et pratique du Vietnam à l’échelle internationale.

Au nom du nouveau Conseil, Nguyên Xuân Thang a exprimé sa sincère gratitude au Politburo, au Secrétariat et au secrétaire général pour l’attention qu’ils portent aux travaux théoriques du Parti et au Conseil central de la théorie, ainsi que pour la confiance qu’ils lui ont accordée en lui confiant la présidence du Conseil pour le mandat 2026-2031.

Il a affirmé que le Conseil mettra pleinement en œuvre les directives du secrétaire général du Parti ; mobilisera et exploitera pleinement l’expertise et les capacités intellectuelles de ses membres, ainsi que celles des chercheurs et théoriciens du pays ; poursuivra l’innovation des méthodes de recherche théorique ; développera la coopération internationale et promouvra les échanges théoriques et le dialogue politique avec les partis communistes au pouvoir, les partis politiques du monde entier et les organisations internationales.

Parallèlement, le Conseil mettra en œuvre efficacement les programmes de recherche en théorie politique confiés par le Politburo et le Secrétariat, tout en consolidant et en promouvant les résultats de la recherche menée par les institutions scientifiques et de recherche du pays, et en contribuant activement à la défense et au développement du fondement idéologique du Parti dans le nouveau contexte, apportant ainsi une contribution concrète à la construction, au développement et à la défense de la nation, a-t-il indiqué. – VNA/VI