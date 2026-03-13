Le conflit au Moyen-Orient fait exploser les coûts d'exportation de l'huile de palme indonésienne

L'Indonésie a exporté 1,8 million de tonnes d'huile de palme vers le Moyen-Orient en 2025. Photo : REUTERS

L'escalade du conflit au Moyen-Orient a fait grimper d'environ 50 % les coûts logistiques et d'assurance des exportations d'huile de palme indonésienne, selon l'Association indonésienne de l'huile de palme (Gapki).



S'adressant à la presse le 11 mars, le président de la Gapki, Eddy Martono, a déclaré que le conflit, qui s'est intensifié après les frappes coordonnées des États-Unis et d'Israël sur Téhéran, la capitale iranienne, à la fin du mois dernier, avait perturbé les principales voies maritimes via le détroit d'Ormuz. De ce fait, certains cargos ont été retardés ou contraints d'emprunter des itinéraires alternatifs plus longs, ce qui a entraîné une hausse des coûts de transport et des primes d'assurance maritime.



Eddy Martono a indiqué que l'Indonésie avait continué à exporter de l'huile de palme malgré les hostilités, même si la hausse des coûts pourrait freiner la demande. Il a souligné que l'huile de palme brute restait un produit de base pour de nombreux pays importateurs, ne laissant que peu d'alternatives aux acheteurs.



Selon les données de Gapki, le Moyen-Orient a importé environ 1,8 million de tonnes d'huile de palme indonésienne l'an dernier, soit environ 5 % des exportations totales du pays. L'Arabie saoudite est restée le principal marché avec des expéditions d'environ 651 000 tonnes, suivie des Émirats arabes unis (475 000 tonnes) et d'Oman (219 000 tonnes).



Toutefois, l'insécurité accrue dans le détroit d'Ormuz a temporairement perturbé les exportations vers l'Iran et les Émirats arabes unis. Les expéditions vers l'Arabie saoudite, ainsi que vers des marchés importants comme l'Inde et la Chine, se sont poursuivies.



Martono a ajouté que les exportateurs indonésiens se concentrent actuellement sur l'exécution des contrats déjà signés, tandis que certains acheteurs internationaux ont reporté de nouvelles transactions en raison des incertitudes liées au conflit. Il a indiqué qu'une évaluation plus précise du ralentissement des exportations pourrait être disponible d'ici la fin mars.



L'Indonésie est le premier producteur mondial d'huile de palme, une matière première agricole essentielle qui contribue largement à l'excédent commercial du pays. Le ministre coordinateur des Affaires économiques, Airlangga Hartarto, a déclaré que l'impact global sur les performances à l'exportation dépendrait largement de la durée du conflit. - VNA/VI