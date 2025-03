Le concours mondial «Héritage à l’encre» invite à écrire le Vietnam

Encourager l’écriture en vietnamien et en anglais facilitera le dialogue culturel, connectera les générations et inspirera la fierté nationale. Photo: VOV

Le concours mondial « Héritage à l’encre» sur le thème «Notre identité» (The Spirit of Us) a été officiellement lancé, offrant une plateforme littéraire créative aux jeunes du Vietnam et du monde entier.



Organisé conjointement par le magazine littéraire The Penlogue, la Maison d’édition Thê Gioi, le Département de la littérature et des arts (VOV6) de la Voix du Vietnam et la Télévision numérique HiTV, ce concours offre non seulement un espace créatif, mais aussi une chance aux jeunes de s’exprimer par l’écriture, d’explorer la profondeur de l’identité nationale et de présenter la quintessence culturelle du Vietnam au monde.



En encourageant les participants à écrire en vietnamien et en anglais, «Héritage à l’encre» vise à préserver les histoires personnelles et à les partager à l’échelle mondiale, en favorisant le dialogue culturel, en connectant les générations et en promouvant la fierté du patrimoine vietnamien.



À une époque où les histoires personnelles transcendent les frontières, les jeunes d’aujourd’hui sont particulièrement bien placés pour se connecter à leurs racines et faire en sorte que leurs récits sur l’identité, l’humanité et le monde soient entendus, respectés et préservés par l’écrit.



Le concours se déroule en ligne et est ouvert aux jeunes vietnamiens âgés de 15 à 25 ans, qui étudient ou travaillent au Vietnam ou à l’étranger, ainsi qu’aux jeunes étrangers qui étudient ou travaillent au Vietnam.



Les candidatures sont acceptées du 20 mars 2025 au 20 avril 2025, par courriel : contact@penlogue.com. Les détails du concours sont publiés sur la page Facebook du concours : www.facebook.com/legacy.in.ink.vn.



Les œuvres exceptionnelles auront la possibilité d’être publiées dans le magazine littéraire The Penlogue, présentées dans l’émission radiophonique du Département de la littérature et des arts (VOV6), diffusées sur la télévision numérique HiTV et sélectionnées pour une publication par la Maison d’édition Thê Gioi. – VNA/VI