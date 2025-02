Le concours en ligne de Miss Cosmo Vietnam 2025 lève le rideau

Un concours en ligne du concours de beauté Miss Cosmo Vietnam 2025 a été officiellement lancé, élargissant pour la première fois l’âge des candidates de 18 à 33 ans.

Le segment en ligne est une activité annuelle dans le cadre du concours principal Miss Cosmo Vietnam. Selon les organisateurs, il s’agit d’un concours indépendant et n’affecte pas les résultats officiels du concours principal.

Au fil des ans, ce concours a suscité une attention considérable de la part des passionnés de beauté, avec des scores basés sur les votes et les interactions sur les réseaux sociaux.

Cet événement est considéré comme une opportunité pour les jeunes femmes aspirant à remporter la couronne de Miss Cosmo Vietnam de faire leurs premiers pas vers la réalisation de leur rêve. Le concours aide également les candidates à affiner leurs compétences générales, à acquérir de l’expérience dans les médias numériques et à accroître l’engagement avec le public avant la compétition officielle.

Au cours des saisons précédentes, le segment en ligne a attiré un large éventail de candidates de différentes régions, groupes d’âge et professions. Ce concours a non seulement attiré les participants au Vietnam, mais a également suscité l’intérêt des femmes vietnamiennes vivant et travaillant à l’étranger.

Le concours accueille des reines de beauté en herbe de divers horizons, notamment des mannequins et des actrices, ainsi que celles qui participent à un concours de beauté pour la première fois, en quête de croissance personnelle et d’opportunités de carrière.

Ce concours en ligne a servi de rampe de lancement à de nombreuses reines de beauté renommées et personnalités influentes. Notamment, Miss Univers Vietnam 2022 Nguyên Thi Ngoc Châu figurait parmi les 3 premières du concours en ligne avant de remporter le titre national. La même année, la reine de beauté Lê Nam a remporté le concours en ligne et a ensuite obtenu une place dans le Top 16 de l’événement principal.

Avec Miss Vietnam et Miss Monde Vietnam, Miss Cosmo Vietnam est l’un des trois plus grands concours nationaux de beauté. Appelé dans le passé comme Miss Univers Vietnam, le concours a changé de nom pour devenir Miss Cosmo Vietnam en 2023. L’objectif est de trouver une représentante vietnamienne au concours Miss Cosmo

La couronne actuelle appartient à Bui Thi Xuân Hanh qui a été couronnée le 31 décembre 2023, dans la ville de Dà Lat, dans les Hauts Plateaux du Centre. Elle a terminé dans le Top 5 du concours Miss Cosmo 2024. – VNA/VI