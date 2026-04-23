Le concours d’innovation scientifique s’ouvre aux Vietnamiens de l’étranger

Le vice-ministre des Sciences et de la Technologie, Lê Xuân Dinh, prononce le discours d'ouverture, à Hanoi, le 21 avril. Photo : VNA

Le Concours d’innovation scientifique 2026 a été officiellement lancé le 21 avril. Pour la première fois, il est ouvert aux Vietnamiens de l’étranger, une initiative visant à connecter les talents intellectuels vietnamiens à l’international et à faciliter l’application des innovations internationales au Vietnam.



En écho à la Journée mondiale de la créativité et de l’innovation 2026, ce concours offre une plateforme aux individus et aux équipes de tout le pays passionnés par la recherche, la créativité et l’application pratique des sciences, tout en encourageant la curiosité scientifique au sein de la communauté, notamment auprès des jeunes.



Ce concours annuel, piloté par le ministère des Sciences et des Technologies et organisé par VnExpress depuis 2022, a pour objectif d’identifier et de récompenser les idées, solutions et modèles innovants à fort potentiel d’application. Ces initiatives devraient contribuer à résoudre des problèmes concrets du quotidien, de la production et du développement socio-économique, tout en favorisant un esprit d’innovation plus large au sein de la communauté.



Selon les organisateurs, le concours est ouvert aux citoyens vietnamiens résidant, étudiant ou travaillant au Vietnam et à l’étranger. La participation des étudiants, des jeunes chercheurs, des start-up et des organismes de recherche est encouragée.



Les candidatures couvrent un large éventail de domaines, notamment les technologies numériques, l’automatisation, l’intelligence artificielle, les biotechnologies, l’agriculture intelligente, la protection de l’environnement, la santé, l’éducation et les solutions communautaires.



Bui Thanh Vân, secrétaire de la rédaction du journal VnExpress et cheffe du comité d’organisation, a déclaré que l’édition 2026 introduit plusieurs changements notables. La structure d’organisation a été élargie grâce à la participation de l’Office de la propriété intellectuelle du Vietnam et à la coordination du Centre national de l’innovation, ce qui contribue à renforcer les liens au sein de l’écosystème de l’innovation et à étendre la portée du concours.



Cette année marque une étape importante : pour la première fois, le concours est ouvert aux Vietnamiens de l’étranger, offrant ainsi des opportunités de mise en relation des experts vietnamiens du monde entier et facilitant l’application des recherches et innovations internationales de pointe au Vietnam.



Les meilleures candidatures seront sélectionnées à l’issue de plusieurs phases d’évaluation transparentes et rigoureuses menées par un jury d’experts reconnus. Les initiatives gagnantes seront non seulement mises à l’honneur, mais bénéficieront également d’un soutien pour le développement de produits, la mise en relation avec des investisseurs, la commercialisation et le déploiement concret.



La cérémonie de remise des prix se tiendra le 1er octobre, dans le cadre de la Journée nationale de l’innovation. Les prix, d’une valeur totale de 1 milliard de dôngs (37.986 dollars), seront décernés.



Le lancement de ce concours témoigne de la volonté du ministère des Sciences et des Technologies de bâtir un écosystème national d’innovation solide, de promouvoir la créativité et l’initiative, et d’encourager les contributions scientifiques et technologiques au développement durable du pays.



Au cours des quatre dernières années, le concours a attiré 645 candidatures de scientifiques, de jeunes chercheurs et d’étudiants de tout le pays. Au total, 29 produits et solutions à fort impact ont été récompensés et soutenus pour leur développement et leur transfert de technologie. – VNA/VI