Le concours de treillis de vigne de Ninh Thuan apportera des expériences intéressantes aux visiteurs

Un concours de magnifiques treillis de vigne se tiendra dans le cadre du prochain Festival du raisin et du vin de Ninh Thuân 2023 qui aura lieu du 13 au 18 juin dans cette province du Centre.

Le directeur du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, Dang Kim Cuong, a déclaré que ce concours, organisé pour la première fois, serait l'une des principales activités du Festival, apporterait de nombreuses expériences passionnantes aux viticulteurs, aux résidents locaux et aux visiteurs.

Un agriculteur travaille dans son jardin de vignes dans la commune de Phuoc Thuan du district de Ninh Phuoc, province de Ninh Thuan. Photo: VNA

Le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, en coordination avec les localités et les agriculteurs, a sélectionné 13 jardins, coopératives et fermes ayant des treillis magnifiques pour le concours. Les jardins cultivant de nouvelles variétés et appliquant les hautes technologies ont été privilégiés.

Le concours sera ouvert au vote des visiteurs. Les agriculteurs participants produiront des vidéos dans lesquelles ils présenteront des informations sur les adresses, les zones et les variétés, ainsi que des images de leurs vignobles. Les vidéos seront publiées sur les pages du comité d’organisation du concours sur les réseaux sociaux. Les votes et partages des visiteurs et internautes feront partie du total des scores.

Cette activité aidera à promouvoir les images des raisins de Ninh Thuan et à fournir aux visiteurs des informations sur les sites avec de beaux treillis. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 16 juin.