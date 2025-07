Le complexe Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO

Dans l’après-midi du 12 juillet (heure locale), lors de la 47e session du Comité du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le professeur bulgare Nikolay Nenov, président de la session, a frappé le marteau pour proclamer l’inscription du complexe de monuments et de sites paysagers Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac sur la Liste du patrimoine culturel mondial.



Il s’agit du neuvième site du Vietnam inscrit au patrimoine mondial et du deuxième site interprovincial, après la baie d’Ha Long – archipel de Cat Ba (situé dans la province de Quang Ninh et la ville de Hai Phong).



Le complexe Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac s’étend sur les territoires de trois localités : Quang Ninh, Bac Ninh et Hai Phong. Il comprend 12 sites, avec une zone centrale de 525,75 hectares et une zone tampon de 4.380,19 hectares.

La pagode Vinh Nghiem (province de Bac Ninh), faisant partie du complexe Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac (appelé communément Yen Tu), est une pagode ancienne datant de la dynastie Ly. Elle est particulièrement remarquable pour ses 3.050 planches xylographiques de textes bouddhiques et d’écrits Truc Lam, gravés en caractères chinois et Nôm. Les planches de bois de la pagode Vinh Nghiem ont été inscrites en 2012 au registre Mémoire du monde – Asie-Pacifique de l’UNESCO. Photo: VNA

Ce complexe, dont le bouddhisme Truc Lam constitue le noyau spirituel, fut établi au XIIIe siècle sous la dynastie Tran, en particulier sous l’impulsion du roi-bouddha Tran Nhan Tong. Le bouddhisme Truc Lam a engendré de nombreuses valeurs durables et significatives, contribuant de manière exceptionnelle au patrimoine culturel et spirituel de l’humanité.

Des dizaines de milliers de visiteurs affluent pour brûler de l’encens à la pagode Dong, située dans le complexe Yen Tu, 25 février 2018. Photo : VNA

L’inscription du complexe Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO est le fruit d’un long processus d’efforts constants, d’un large consensus et d’une coordination étroite et efficace entre les autorités à tous les niveaux, les secteurs concernés, les localités ainsi que les organisations nationales et internationales.-VNA/VI