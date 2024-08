Le complexe Baie d'Ha Long - Archipel de Cat Ba reconnu patrimoine géologique international

Le complexe Baie d'Ha Long - Archipel de Cat Ba, ainsi que 99 autres sites dans 53 pays à travers le monde, a été reconnu site du patrimoine par l'Union internationale des sciences géologiques (UISG).

Selon le professeur agrégé, le Dr Tran Tan Van, ancien directeur de l'Institut des géosciences et des ressources minérales (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement), qui a participé et présidé deux documents du patrimoine mondial liés aux valeurs mondiales exceptionnelles en géologie, a directement préparé les documents à soumettre à l'UISG pour reconnaître le complexe Baie d'Ha Long - Archipel de Cat Ba comme patrimoine géologique international.

Le complexe Baie d'Ha Long - Archipel de Cat Ba a été reconnu pour deux valeurs mondiales exceptionnelles : histoire géologique et géomorphologie karstique.

Il est prévu que l'UISG annoncerait la liste des 100 sites du patrimoine géologique lors du 37e Congrès géologique international (IGC) qui se tiendra du 25 au 31 août 2024 à Busan en République de Corée.

En 1994, la Baie d'Ha Long (province de Quang Ninh) avait été reconnue par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) comme patrimoine naturel mondial doté d'une valeur esthétique mondiale exceptionnelle. En 2000, la baie avait été reconnue pour la deuxième fois par l'UNESCO comme patrimoine naturel mondial avec une valeur mondiale exceptionnelle en géologie et géomorphologie.

Le 16 septembre 2023, lors de la 45e session du Comité du patrimoine naturel mondial, l’UNESCO avait reconnu le complexe baie d'Ha Long - Îles de Cat Ba comme le premier site interprovincial classé au patrimoine naturel mondial au Vietnam.

Selon Tran Tan Van, la Baie d'Ha Long - Archipel de Cat Ba est un excellent modèle de paysage karstique mature dans des conditions tropicales chaudes et humides, avec des moussons, qui a été submergé et transformé par la mer et est actuellement encore immergé pour partie dans l'eau.

Le calcaire de la Baie d'Ha Long - Îles Cat Ba ainsi que de nombreuses autres régions du Nord Vietnam telles que Ha Giang, Cao Bang, Lang Son, Bac Kan, Thai Nguyen, Quang Binh... s'est formé dans le même environnement marin, peu profond et chaud, il y a environ 300 millions d'années.

La Baie d'Ha Long présente également une diversité d'éléments topographiques tels que : des îles montagneuses alternant avec des mers profondes, le contraste entre des forêts de mangroves

et des îles calcaires aux parois abruptes. Il s’agit du type de terrain le plus ancien encore observé au Vietnam. Sur le continent et les îles, le terrain d'érosion est représenté par des collines et des montagnes primitives, des montagnes et des îles calcaires et des grottes de différents niveaux. Au fond de la baie, il y a des anciens bras de rivières, des blocs karstiques et surtout des champs karstiques submergés.

La Baie d'Ha Long possède encore deux types de grottes : anciennes et jeunes.

Le complexe Baie d'Ha Long - Archipel de Cat Ba et ses valeurs géologiques et géomorphologiques uniques et célèbres sont le résultat d'un mouvement tectonique régional qui a duré plus de 500 millions d'années. C'est également la raison pour laquelle l'UNESCO a reconnu à trois reprises la Baie d'Ha Long comme patrimoine naturel mondial. -VNA/vi