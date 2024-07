Le commerce vietnamo-américain devrait s’élever à plus de 100 milliards de dollars en 2024

Photo d'illustration: VnEconomy

Les exportations vietnamiennes vers les États-Unis au premier semestre de 2024 ont augmenté de 22,1% en glissement annuel à 54,3 milliards de dollars et les importations, de 2,8% à 7,1 milliards de dollars, soit un excédent commercial de 47,2 milliards de dollars, selon les récentes données de l’Office général des statistiques.



Avec un tel rythme d’augmentation, les échanges commerciaux entre le Vietnam et les États-Unis pourraient dépasser les 100 milliards de dollars cette année.



Do Ngoc Hung, conseiller commercial du Vietnam aux États-Unis, a déclaré que les produits vietnamiens sont de plus en plus populaires sur le marché américain en raison de l’amélioration continue de la qualité et des prix raisonnables. D’un autre côté, les changements dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que la vague d’investissements de la Chine vers le Vietnam ont contribué à renforcer la capacité de production des entreprises vietnamiennes.



Cela crée également des opportunités et une marge permettant aux produits vietnamiens d’augmenter leurs présences sur le marché mondial, américain en particulier.



Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial du Vietnam, aussi son 1er marché à l’export depuis de nombreuses années consécutives.



Afin de promouvoir les exportations, le ministère de l’Industrie et du Commerce a récemment organisé une délégation de promotion du commerce et des investissements aux États-Unis pour soutenir les localités et entreprises vietnamiennes dans la promotion commerciale et les activités de connexion avec des entreprises américaines.



Selon Vu Ba Phu, directeur de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) du ministère de l’Industrie et du Commerce, dans la tendance à l’intégration économique internationale renforcée, l’organisation d’activités de promotion du commerce et des investissements soutient de plus en plus les entreprises, ainsi que les échanges commerciaux du pays.



Cependant, le grand défi auquel les entreprises vietnamiennes d’exportation vers les États-Unis doivent faire face est l’application croissante de mesures de défense commerciale sur les produits importés.



Pour limiter le risque de faire l’objet d’une enquête et de se voir appliquer des mesures antidumping , les entreprises vietnamiennes doivent mieux comprendre la législation américaine de défense commerciale, rehausser la valeur ajoutée des produits d’exportation. De plus, il faut stocker les données d’exportation pour coopérer avec les organes d’enquête en cas d’incident. – CPV/VI