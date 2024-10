Le commerce Vietnam-Philippines avoisinerait 8,5 milliards de dollars en 2024

Avec la tendance à la hausse actuelle, les échanges commerciaux entre le Vietnam et les Philippines devraient s’élever à environ 8,5 milliards de dollars en 2024, a déclaré l’Office du commerce du Vietnam aux Philippines.

Le commerce bilatéral devrait franchir pour la première fois la barre des 8 milliards de dollars, et le Vietnam s’attend à enregistrer un solde positif de plus de 3 milliards de dollars, a-t-il indiqué.

Au cours des neuf premiers mois cette année, les importations et les exportations entre les deux pays ont atteint près de 6,5 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 20% sur un an.

Parmi les 35 produits vietnamiens d’exportation vers les Philippines de janvier à fin septembre, le riz a bondi de 53,3%, le café de 120,7%, le poivre de 37,6%, les engrais de 21,6%, les produits sidérurgiques de 71,2%, les téléphones et composants de 42,8%, et les appareils photo, caméscopes et composants de 64,6%.

Entre-temps, plusieurs produits ont vu leur croissance à l’export se ralentir par rapport à la même période de 2023, dont les produits aquatiques (21,2%), les aliments pour animaux et les matières premières (15,6%), le papier et les produits en papier (19,3%), les produits céramiques (17,2%), et le clinker et le ciment (15,7%).

En particulier, le riz, principal produit d’exportation du Vietnam vers le marché philippin, a maintenu sa forte dynamique de croissance, atteignant 1,98 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois cette année, représentant 42,86% des des exportations vietnamiennes vers les Philippines.

Au cours des mois restants de 2024, les importations de riz des Philippines devraient continuer à augmenter en raison d’une demande de consommation intérieure plus forte, tandis que la récolte de fin d’année des Philippines a été endommagée par des catastrophes naturelles. – VNA/VI