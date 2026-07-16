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Le commerce extérieur du Vietnam en hausse de plus de 27% au premier semestre

Le commerce extérieur du Vietnam a atteint 549,69 milliards de dollars au premier semestre 2026, en hausse de 27,1% en glissement annuel. Le pays a affiché un excédent commercial de 16,65 milliards de dollars.

 

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