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Le commerce extérieur du Vietnam augmente de 24,2% sur quatre mois

Au cours des quatre premiers mois de l’année, le commerce extérieur du Vietnam a atteint environ 344,17 milliards de dollars, soit une augmentation de 24,2 % en glissement annuel.
    

 

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