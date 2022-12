Le commerce extérieur du Vietnam atteint un record de 700 milliards de dollars en 2022

Photo d'illustration/VTV

Le commerce extérieur du Vietnam en 2022 a dépassé pour la première fois 700 milliards de dollars.

Parmi les produits expédiés à l’étranger, 35 affichent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars chacun et 8 autres de plus de 10 milliards.

Le plus impressionnant dans le groupe des "10 milliards de dollars" est celui des produits aquatiques. Ce secteur n’a eu besoin que de 11 mois pour atteindre ce chiffre. Les exportations de ces produits pour toute l’année devraient dépasser 11 milliards de dollars, soit plus de 2 milliards de plus que l’année dernière.

Tout aussi impressionnante est l’exportation de café qui, à la fin novembre, avait atteint près de 1,7 million de tonnes, soit une valeur de 3,5 milliards de dollars, en hausse de 31 % par rapport à 2021. C’est un chiffre d’affaires record pour ce produit.

Les exportations de riz ont également atteint l’objectif annuel après 11 mois, avec près de 6,7 millions de tonnes et 3,2 milliards de dollars, en hausse respectivement de 16 % et 7 % en rythme annuel.