Le commerce électronique transfrontalier favorise l’accès aux marchés mondiaux

Ces dernières années, le commerce électronique transfrontalier s’est imposé comme un canal efficace permettant aux entreprises vietnamiennes de surmonter les barrières géographiques, d’accéder aux consommateurs internationaux et de s’intégrer davantage aux chaînes de valeur mondiales.

Ce modèle permet aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME), de vendre directement à des clients étrangers à moindre coût et avec moins de barrières à l’entrée qu’avec les méthodes d’exportation traditionnelles. Grâce aux plateformes en ligne internationales, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont conquis des marchés majeurs tels que les États-Unis et l’Europe, tout en développant progressivement leurs propres marques.

Selon Trân Thanh Hai, directeur adjoint de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, le commerce électronique transfrontalier permet aux entreprises de passer de la sous-traitance à la vente directe au consommateur, améliorant ainsi leurs marges bénéficiaires grâce à la suppression des intermédiaires.

Le commerce électronique transfrontalier mondial est actuellement évalué à près de 800 milliards de dollars et devrait croître d’environ 30% par an. Au Vietnam, le chiffre d’affaires du commerce de détail transfrontalier devrait dépasser 11 milliards de dollars en 2026.

Les autorités soulignent la grande capacité d’adaptation des PME vietnamiennes, qui figurent parmi les pays les plus avancés de l’ASEAN en matière d’adoption du commerce électronique. Cependant, seulement 20% environ des entreprises vietnamiennes exportent actuellement en ligne, ce qui laisse entrevoir un potentiel de croissance important.

Trinh Khac Toàn, directrice régionale pour le Nord d’Amazon Global Selling Vietnam, a indiqué que des milliers de vendeurs vietnamiens sont présents sur sa plateforme. En 2025, le nombre de produits vietnamiens vendus sur Amazon a progressé de 35% par rapport à l’année précédente, tandis que le nombre de marques déposées par des entreprises vietnamiennes a augmenté de près de 30%.

Malgré ce fort potentiel, des défis persistent. Les experts pointent du doigt la pénurie de personnel qualifié dans le commerce électronique international, la connaissance limitée des réglementations en matière d’importation et les coûts élevés des plateformes, du marketing et de la logistique comme principaux obstacles pour les PME.

Les associations professionnelles appellent à un soutien gouvernemental renforcé, notamment par des programmes de formation, un accompagnement juridique et un cadre politique national pour le commerce électronique transfrontalier. Le renforcement de la coopération entre les prestataires logistiques nationaux et les plateformes internationales pour développer des entrepôts à l’étranger est également considéré comme essentiel pour réduire les délais de livraison et améliorer l’expérience client.

Les experts encouragent les entreprises vietnamiennes à tirer parti de l’infrastructure existante des principales plateformes internationales pour accéder rapidement aux marchés mondiaux. Les produits tels que ceux de décoration intérieure, articles de cuisine, vêtements et produits de santé et de beauté figurent parmi les produits vietnamiens les plus performants en ligne, les PME contribuant à hauteur d’environ 60% du total des ventes sur les principales plateformes.

Avec le soutien adéquat et des investissements proactifs, le commerce électronique transfrontalier devrait devenir un moteur essentiel pour développer les exportations et proposer des produits « Fabriqués au Vietnam » aux consommateurs du monde entier. – VNA/VI