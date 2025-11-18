Le Comité permanent de l’Assemblée nationale examine des programmes majeurs sur l’éducation, la santé et l’IA

Dans le cadre de sa 51ᵉ réunion, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a donné son avis sur des politiques d’investissement importantes dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’intelligence artificielle (IA).



Ces politiques concernent notamment le Programme cible national sur la modernisation et l'amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation pour la période 2026-2035 ; le Programme cible national sur les soins de santé, la population et le développement pour la période 2026-2035 ; et le projet de loi sur l’intelligence artificielle.



Selon un document présenté par le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Son, le Programme cible national sur la modernisation et l'amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation pour la période 2026-2035 nécessitera environ 580.133 milliards de dôngs.



Le programme vise, d’ici 2035, à garantir que toutes les écoles maternelles et générales disposent d’infrastructures conformes aux normes nationales, d’équipements suffisants pour mettre en œuvre l’introduction de l’anglais comme deuxième langue à l’école, et à achever la mise aux normes des universités publiques. Le rapport souligne également l’extension de modèles éducatifs innovants, dont les écoles intelligentes, ainsi que l’utilisation de l’IA dans la gestion, l’enseignement et l’évaluation...



La ministre de la Santé, Dao Hong Lan, a présenté un document relatif au Programme cible national sur les soins de santé, la population et le développement pour la période 2026-2035, dont le budget prévisionnel s’élèvera à 88.635 milliards de dôngs pour 2026-2030.



Les objectifs comprennent l'amélioration de la santé physique et mentale de la population. D’ici 2030, 100 % des citoyens devraient disposer d’un carnet de santé électronique, et le taux de retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans devrait être réduit à moins de 15 %...



La 51ᵉ réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo: VNA

Le projet de loi sur l’IA, composé de 8 chapitres, 36 articles, souligne le rôle clé de cette technologie de la quatrième révolution industrielle. Le texte vise à établir un cadre juridique favorable à l’innovation tout en assurant la gestion des risques et la protection des droits.



Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a insisté sur l’urgence d’un cadre juridique complet pour contrôler et déployer efficacement l’IA. Il a confirmé que ce projet de loi devrait être voté lors de la 10ᵉ session de l’Assemblée nationale. – VNA/VI