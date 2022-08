Le Comité permanent de l’Assemblée nationale clôt sa 14e session

La 14e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale s’est achevée jeudi 11 août à Hanoi après deux jours et demi de travail.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê s’exprime en clôture de la 14e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a déclaré que la session a accompli son programme de travail prévu.

Le dirigeant a demandé au secrétaire général et président de l’Office de l’Assemblée nationale de travailler en étroite collaboration avec les agences compétentes pour lui soumettre quatre résolutions adoptées lors de la session pour signature.

Il s’agit d’une résolution sur les séances de questions-réponses ; d’une résolution sur la création du bourg de Binh Phu dans le district de Cai Lây, province de Tiên Giang ; d’une résolution sur la création de la cité municipale de Chon Thành et de ses quartiers, province de Binh Phuoc ; et d’une résolution sur le maintien du paiement des travailleurs conformément à la résolution n°03/2021/UBTVQH15 du Comité permanent de l’Assemblée nationale en date du 24 septembre 2021 sur la politique de soutien aux employés et aux employeurs touchés par le Covid-19.

Le projet de résolution sur le maintien du paiement des travailleurs conformément à la résolution n°03/2021/UBTVQH15 du Comité permanent de l’Assemblée nationale en date du 24 septembre 2021 sur la politique de soutien aux employés et aux employeurs touchés par le Covid-19 a été discuté plus tôt dans la journée.

En vertu de la résolution, plus de 1,15 billion de dôngs (50 millions de dollars) du Fonds d’assurance-chômage seront utilisés pour soutenir les travailleurs éligibles.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a demandé au gouvernement d’accélérer et de faire rapport sur la mise en œuvre de la résolution n°03/2021/UBTVQH15 lors de sa réunion de septembre et de la quatrième session plénière de de l’Assemblée nationale.