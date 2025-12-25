Le Comité permanent de l'AN préconise une nouvelle approche de la classification urbaine

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a examiné, lors de sa 52ᵉ session le 24 décembre à Hanoï, deux projets de résolution relatifs aux normes des unités administratives et à la classification urbaine.

Le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, a souligné que le projet de résolution met en lumière une approche renouvelée de la classification urbaine. Au lieu de rattacher une ville à une unité administrative spécifique comme auparavant, le projet de résolution définit les villes en fonction de leur espace de développement, de leurs caractéristiques, de leurs fonctions, de leurs rôles et de leur position au sein du système urbain national, reflétant ainsi fidèlement les réalités d'une urbanisation de plus en plus dispersée, multicentrique et interconnectée à l'échelle régionale.

Le ministre de la Construction Trân Hông Minh s'exprime. Photo: VNA

Le projet de résolution rationalise la classification urbaine autour de trois axes principaux : le rôle et les conditions socio-économiques, le niveau d'urbanisation et le développement des infrastructures. Il intègre également les exigences en matière de développement durable, d'intelligence urbaine, de résilience climatique et de transformation numérique, tout en promouvant la décentralisation de la gestion urbaine, a-t-il ajouté.

Présentant le projet de résolution sur les normes des unités administratives, le ministre de l'Intérieur, Dô Thanh Binh, a déclaré que ce nouveau projet, composé de trois chapitres et de 12 articles, a été révisé en tenant compte des observations de la Commission des affaires juridiques et judiciaires de l'AN et vise à moderniser la réglementation existante afin de mieux l'adapter au contexte actuel.

En conclusion, le vice-président de l'AN, Nguyên Khac Dinh, a souligné que la finalisation des projets de résolution doit être conforme aux documents du Parti, notamment ceux du 14ᵉ Congrès national du Parti, et garantir la cohérence avec les lois en vigueur et les résolutions de l'AN sur le développement socio-économique et les objectifs d'urbanisation.

Tous les membres du Comité permanent de l'AN présents à la session ont voté en faveur des résolutions relatives aux normes des unités administratives et à la classification urbaine.

Le même jour, le Comité permanent de l'AN a approuvé à l'unanimité, en principe, une résolution détaillant et encadrant la mise en œuvre de la loi sur les activités de supervision de l'AN et des conseils populaires, avec un vote favorable de 100 % des délégués présents. -VNA/VI