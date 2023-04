Le Comité intergouvernemental Vietnam-Russie convoque sa 24e session à Hanoi

Le vice-Premier ministre vietnamien Trân Hông Hà et son homologue russe Dmitry Chernyshenko ont coprésidé jeudi 6 avril à Hanoi la 24e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie sur la coopération économique, commerciale et scientifique et technologique.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà (à droite) et son homologue russe Dmitry Chernyshenko signent le procès-verbal de la 24e session. Photo : VNA

S’adressant à l’événement, Trân Hông Hà a affirmé que le Vietnam apprécie le partenariat stratégique intégral avec la Russie, et souhaite de continuer à le développer pour obtenir de nombreux résultats substantiels dans les temps à venir.

Le dirigeant vietnamien a déclaré que la session est une occasion favorable pour les deux parties de discuter et de convenir de mesures pour renforcer leur coopération bilatérale.

Dmitry Chernyshenko a pour sa part déclaré que la Russie considère le Vietnam comme son partenaire le plus important dans la région et espère élargir et approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA), créant des conditions facilitant l’accès au marché l’une pour l’autre, notamment en ce qui concerne leurs produits phares et sans concurrence directe.

Dans le domaine de l’éducation et de la formation, elles ont convenu de signer rapidement un nouveau traité basé sur l’accord de 2005, d’organiser le 2e forum des recteurs Vietnam-Russie et de collaborer à l’enseignement du vietnamien et du russe.

Les deux parties ont convenu d’organiser des Journées culturelles russes au Vietnam en 2023, de mieux mettre en œuvre leur programme de coopération culturelle pour 2022-2024 et de renforcer la collaboration dans le sport de haut niveau.

Des orientations potentielles de coopération dans la réponse aux changements climatiques et le gouvernement numérique ont également été mentionnées.

Les deux vice-Premiers ministres ont signé le procès-verbal de la session et ont convenu de tenir la prochaine session du comité en Russie en 2024. Ils ont également assisté à la signature de accords de coopération dans les domaines de la science et de la haute technologie.