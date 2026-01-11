Le Comité du Parti du gouvernement dresse le bilan 2025 et fixe les priorités pour 2026

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti du gouvernement, préside la conférence. Photo: VNA

Le 11 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti du gouvernement, a présidé la conférence bilan de l’année 2025 et de lancement des orientations et missions pour 2026 du Comité du Parti du gouvernement.



Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que 2025 marquait la dernière année du mandat 2021-2025 et constituait une année particulière pour l’organisation du Parti du gouvernement, qui avait été pour la première fois constituée, consolidée et officiellement mise en activité.



Il a précisé que la conférence visait à dresser le bilan du travail du Parti et de l’exécution des missions politiques des organes et unités concernés, à évaluer objectivement les résultats obtenus, les insuffisances, les causes objectives et subjectives, ainsi que les enseignements tirés en matière de direction et de gestion au cours de l’année écoulée. Le 11 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti du gouvernement, a présidé la conférence bilan de l’année 2025 et de lancement des orientations et missions pour 2026 du Comité du Parti du gouvernement.Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que 2025 marquait la dernière année du mandat 2021-2025 et constituait une année particulière pour l’organisation du Parti du gouvernement, qui avait été pour la première fois constituée, consolidée et officiellement mise en activité.Il a précisé que la conférence visait à dresser le bilan du travail du Parti et de l’exécution des missions politiques des organes et unités concernés, à évaluer objectivement les résultats obtenus, les insuffisances, les causes objectives et subjectives, ainsi que les enseignements tirés en matière de direction et de gestion au cours de l’année écoulée.

Panorama de l'événement. Photo: VNA

Le rapport présenté par le Comité du Parti du gouvernement à la conférence indique qu’en 2025, la situation internationale et régionale a évolué très rapidement, de manière complexe et imprévisible, exerçant des impacts profonds et multidimensionnels sur le développement socio-économique du Vietnam.



Sous la direction étroite du Comité central du Parti, du Bureau politique, du Secrétariat et du secrétaire général, avec la coordination des organes centraux, le soutien de la population, des entreprises et des partenaires internationaux, la permanence du Comité du Parti du gouvernement a dirigé et organisé l’exécution simultanée de nombreuses tâches importantes, urgentes et inédites, obtenant des résultats globaux et remarquables sur l’ensemble des plans.



En 2025, l’ensemble des 15 principaux indicateurs de développement socio-économique ont été atteints et dépassés ; la croissance du PIB a atteint 8,02 % ; la taille de l’économie s’est établie à environ 514 milliards de dollars, classant le Vietnam au 32ᵉ rang mondial, et le revenu moyen par habitant a été estimé à environ 5.026 dollars.



Le Comité du Parti du gouvernement a également concentré ses efforts sur le travail d’édification du Parti et du système politique, la rationalisation de l’appareil organisationnel afin d’en améliorer l’efficacité et l’efficience. Le renforcement des organisations de base du Parti, l’amélioration de la qualité des membres du Parti et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines ont été intensifiés ; les congrès des organisations du Parti à tous les niveaux ont été organisés en vue du XIVᵉ Congrès national du Parti.



Les travaux de perfectionnement institutionnel et juridique ont enregistré des résultats marquants, avec 98 projets de lois et de résolutions adoptés par l’Assemblée nationale, un niveau sans précédent. Le développement des infrastructures stratégiques a été fortement accéléré, avec 564 ouvrages et projets inaugurés ou lancés, pour un investissement total de plus de 5,12 millions de milliards de dôngs, contribuant à l’achèvement et à la mise en service technique de l’ensemble de l’autoroute Nord–Sud et portant la longueur totale des autoroutes à 3.335 km.



Le Comité du Parti du gouvernement s’est également attaché à lever les obstacles pesant sur 2.991 projets en souffrance, dont 926 ont déjà été traités ; des plans ont été élaborés pour le traitement de quatre banques en difficulté. Parallèlement, l’objectif fondamental d’élimination de l’habitat précaire a été atteint avec plus de 334.000 logements, tandis que le programme de construction d’au moins un million de logements sociaux a été mis en œuvre efficacement. La défense et la sécurité nationales ont été maintenues, les activités extérieures renforcées, contribuant à rehausser la position et la crédibilité internationales du Vietnam.-VNA/VI