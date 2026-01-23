Le Comité central du Parti du 14e mandat tient son premier plénum à Hanoï

Dans la matinée du 23 janvier, le Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat a tenu son premier plénum. Photo: VNA

Dans la matinée du 23 janvier, le Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat a tenu son premier plénum.

Conformément aux procédures des Congrès nationaux, après l’élection du Comité central du Parti, lors de son premier plénum, il poursuit les travaux relatifs au personnel, avec l’élection du Bureau politique, du Secrétariat, du secrétaire général et des membres de la Commission centrale du contrôle du Parti.

Dans l’après-midi, le Congrès tiendra sa séance de clôture.

Le 22 janvier, le 14e Congrès national du Parti a travaillé toute la journée pour débattre et mettre en œuvre les contenus relatifs au travail de personnel du Comité central du 14e mandat. To Lam, secrétaire général du Parti et président du Présidium, a dirigé la séance au nom du Présidium.

Le Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de l’organisation du Parti, a présenté, au nom du Présidium, le rapport du Comité central du 13e mandat sur le travail de personnel du Comité central du 14e mandat.

Le Congrès a procédé à des discussions et a approuvé par vote le nombre de membres du Comité central du Parti du 14e mandat, avec 180 membres officiels et 20 membres suppléants. -VNA/VI