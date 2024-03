Le Comité central du Parti consent à la libération de Vo Van Thuong de ses fonctions

Le Comité central du Parti du 13e mandat s'est réuni mercredi 20 mars à Hanoï pour examiner et se prononcer sur le souhait de se libérer de ses fonctions, de cesser ses activités publiques et de prendre sa retraite émis par le camarade Vo Van Thuong, membre du Bureau Politique, membre du Comité central du Parti du 13e mandat, président de la République socialiste du Vietnam et président du Conseil national de défense et de sécurité pour le mandat 2021-2026.

Le camarade Vo Van Thuong est un dirigeant clé du Parti et de l'État, bien formé et chargé d'occuper de nombreux postes de direction importants du Parti et de l'État. Cependant, selon les rapports de la Commission centrale du contrôle du Parti et des agences compétentes, il a violé les règlements sur ce que les membres du Parti ne doivent pas faire et la responsabilité de donner l'exemple des cadres et des membres du Parti, notamment du membre du Bureau Politique, du membre du Secrétariat, du membre du Comité central du Parti ainsi que la responsabilité du leader, conformément aux règlements du Parti et de l'État.

Ses fautes et violations susmentionnés ont entraîné une mauvaise opinion publique et porté atteinte à la réputation du Parti, de l'État et de lui-même. Conscient de ses responsabilités envers le Parti, l'État et le peuple, il a présenté une demande pour se libérer de ses fonctions, cesser ses activités publiques et prendre sa retraite.

En vertu des règles en vigueur du Parti et de l’État et tenant compte du souhait du camarade Vo Van Thuong, le Comité central du Parti a accepté de libérer le camarade Vo Van Thuong de ses fonctions de membre du Bureau politique, membre du Comité central du Parti du 13e mandat, président de la République socialiste du Vietnam et président du Conseil national de défense et de sécurité pour le mandat 2021-2026.

Le Comité central du Parti a aussi envisagé de sanctionner la camarade Hoang Thi Thuy Lan, membre du Comité central du Parti du 13e mandat, ancienne secrétaire du Comité provincial du Parti, présidente du Conseil populaire de la province de Vinh Phuc (Nord).

La camarade Hoang Thi Thuy Lan a fait preuve de dégradation de l'idéologie politique, de la moralité, du mode de vie, violé gravement des règlements du Parti et des lois de l'État dans l'exécution des fonctions et tâches assignées, des règlements du Parti sur ce que les membres du Parti ne doivent pas faire et la responsabilité de donner l'exemple. Elle s'est également livrée à des comportements négatifs, a accepté des pots-de-vin, ce qui a entraîné de graves conséquences, une mauvaise opinion publique et porté atteinte à la réputation des organisations du Parti et des autorités locales.



Tenant compte des contenus, la nature, la gravité, les conséquences de ses violations ; sur la base du règlement du Bureau politique concernant l'application des sanctions disciplinaires contre les membres du Parti en violation, le Comité central du Parti a donc décidé de l'expulser du Parti.



Le Comité central du Parti a chargé le Bureau politique de donner instruction aux organes concernés de mettre en œuvre les procédures prescrites. – VNA/VI