Le Comité central du Parti consent à la libération de Nguyên Xuân Phuc de ses fonctions

Le Comité central du Parti du 13e mandat s’est réuni mardi 17 janvier à Hanoi pour examiner et se prononcer sur le souhait de se libérer de ses fonctions, de cesser ses activités publiques et de prendre sa retraite émis par le camarade Nguyên Xuân Phuc, membre du Bureau politique, membre du Comité central du Parti du 13e mandat, président de la République socialiste du Vietnam et président du Conseil national de défense et de sécurité pour le mandat 2021-2026.

Les délégués votent pour approuver le programme de la réunion. Photo : VNA

Le camarade Nguyên Xuân Phuc est un dirigeant clé du Parti et de l’État, né dans une famille riche en traditions révolutionnaires ; a reçu une formation fondamentale, a grandi à partir de la base et a été chargé par le Comité central du Parti et le Bureau politique des mandats différents d’occuper de nombreux postes de direction importants du Parti et de l’État.

En tant que Premier ministre pour le mandat 2016-2021, il a déployé de grands efforts pour diriger, piloter et gérer la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19 qui ont obtenu des résultats importants. Cependant, il est tenu à assumer la responsabilité politique de chef hiérarchique pour avoir laissé plusieurs fonctionnaires, dont deux vice-Premiers ministres et trois ministres, commettre des infractions et fautes, causant de très graves conséquences ; deux vice-Premiers ministres ont été libérés de leurs fonctions, deux ministres et plusieurs autres fonctionnaires ont fait l’objet de poursuite pénale. Conscient de ses responsabilités envers le Parti et le peuple, il a présenté une demande pour se libérer de ses fonctions, cesser ses activités publiques et prendre sa retraite.

En vertu des règles en vigueur du Parti et de l’État et compte tenu du souhait du camarade Nguyên Xuân Phuc, le Comité central du Parti a accepté de libérer le camarade Nguyên Xuân Phuc de ses fonctions de membre du Bureau politique, membre du Comité central du Parti du 13e mandat, président de la République socialiste du Vietnam et président du Conseil national de défense et de sécurité pour le mandat 2021-2026.

Le Comité central du Parti a chargé le Bureau politique de donner instruction aux organes concernés de mettre en œuvre les procédures prescrites. –VNA/VI