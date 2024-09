Le club du patrimoine vietnamien Ao dai fait ses débuts en Belgique

Un défilé d'Ao dai interprété par les membres du Club du patrimoine Ao Dai en Belgique. Photo: VNA

Un club du patrimoine Ao dai (tunique traditionnelle vietnamienne) a fait ses débuts en Belgique le 7 septembre, marquant une étape importante dans la préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles du Vietnam.

L'événement de lancement, qui s'est tenu à l'ambassade du Vietnam en Belgique, a offert un festin visuel aux participants. Il a présenté des collections d'Ao dai, allant des modèles traditionnels aux modèles contemporains, mettant en valeur la riche histoire et la culture du Vietnam.

Le point d'orgue a été un défilé de mode mettant en vedette des mannequins amateurs et deux Ao dai spéciaux ornés des drapeaux du Vietnam et de la Belgique, exposés en évidence sur un fond de tambours en bronze antiques du Vietnam. Une façon originale de symboliser l'amitié entre les deux nations.

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao, a souligné l'importance de ce costume traditionnel dans la promotion de l'image et du peuple du pays. L'Ao dai n'est pas seulement un costume mais aussi une œuvre d'art qui représente la beauté et l'élégance des femmes vietnamiennes, a-t-il déclaré.

Selon Huynh Cong My, président de l'Union générale des Vietnamiens de Bruxelles (UGVB), le club vise à connecter la communauté vietnamienne en Belgique et à promouvoir l'Ao dai auprès des amis internationaux. Il a exprimé le souhait de créer un espace culturel où les gens peuvent en apprendre plus sur ce costume et apprécier sa valeur. -VNA/VI