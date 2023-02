Le cinquantenaire des liens diplomatiques Vietnam-Australie célébré à Hanoi

L’ambassade d’Australie a tenu vendredi soir 24 février à Hanoi une cérémonie pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Australie (26 février 1973-2023).

Dans son allocution, l’ambassadeur d’Australie au Vietnam Andrew Goledzinowski a affirmé que l’établissement de relations diplomatiques avec le Vietnam était l’une des premières politiques étrangères du gouvernement australien sous le Premier ministre Gough Whitlam.



L’année 1973 a également marqué l’ouverture de l’ambassade d’Australie à Hanoi, qui a servi de pont de coopération entre les deux pays, a-t-il dit.



Evoquant les étapes importantes dans les relations bilatérales, le diplomate a déclaré que l’Australie était l’un des pionniers de l’investissement au Vietnam juste après que la nation d’Asie du Sud-Est a ouvert son économie dans les années 1980, avec la présence de l’Australie et de l’Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), de l’Université RMIT, et Telstra - la plus grande société de télécommunications et de technologie d’Australie.



L’ambassadeur d’Australie au Vietnam a également souligné la coopération fructueuse entre les deux pays dans les domaines de l’éducation, de la défense et de la sécurité, de l’agriculture, de la culture et du tourisme.



Présent à la cérémonie, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a noté que depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques bilatérales, les liens vietnamo-australiens se sont développés de manière durable et rapide.

En 2009, les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de partenariat intégral et ont publié une déclaration conjointe sur l’établissement d’un partenariat stratégique en 2018, a-t-il indiqué.



Le Vietnam et l’Australie sont devenus des partenaires fiables l’un pour l’autre, sur le plan tant bilatéral que multilatéral, a-t-il souligné.



Ils font également partie des dix principaux partenaires commerciaux l’un de l’autre, avec un commerce bilatéral atteignant 15,7 milliards de dollars l’an dernier, soit le double du chiffre enregistré avant 2018, a-t-il déclaré, ajoutant que l’aide publique au développement (APD) de l’Australie a considérablement contribué au développement socio-économique du Vietnam.



Selon le chef de la diplomatie vietnamienne, la coopération bilatérale dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l’agriculture, du travail et de la réponse au changement climatique a été élargie, au profit des deux parties.

Il a également souligné les échanges entre les peuples et la coopération dans les domaines de l’éducation et du tourisme, affirmant que les échanges entre les peuples créeront une bonne prémisse pour que les relations bilatérales se développent davantage dans les temps à venir.



Le Vietnam a reçu le soutien de l’Australie dans ses efforts pour briguer des sièges dans des organisations internationales, avec le plus récemment le Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour le mandat 2023-2025, a-t-il poursuivi.



La Force aérienne royale australienne a également aidé à transporter des soldats vietnamiens en Afrique pour des missions de maintien de la paix des Nations unies, a-t-il ajouté.



Le ministre Bui Thanh Son a exprimé sa conviction qu’avec leurs économies complémentaires, un grand potentiel de chaque pays et une confiance politique croissante, les relations entre le Vietnam et l’Australie atteindront un nouveau sommet, dans l’intérêt de leurs peuples et pour une région Asie-Pacifique de paix, de coopération et de prospérité.