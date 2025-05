Le cinéma vietnamien brille à Thessalonique pour célébrer 50 ans des relations diplomatiques avec la Grèce

L'ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong et des responsables grecs lors de la cérémonie d'ouverture de la Semaine du film vietnamien. Photo : ambassade du Vietnam en Grèce

À la suite de la Semaine du film vietnamien à Athènes, organisée à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Grèce, du 50e anniversaire de la Libération du Sud, de la Réunification nationale et du 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, les films de la Semaine du film vietnamien ont été projetés à Thessalonique, la deuxième plus grande ville de Grèce, du 16 au 20 mai.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a indiqué que sept films et documentaires ont été présentés au public de Thessalonique, ainsi qu'à celui de la région de Macédoine centrale. De nombreux films projeté, reflétant l'histoire, la culture, le pays et le peuple du Vietnam, avaient remporté des prix nationaux et internationaux.



Il s'agissait de la première fois que le Vietnam organisait une Semaine du film à Thessalonique, un événement qui permettra au public local et aux amis internationaux de mieux comprendre le cinéma vietnamien, riche en identité culturelle, tout en étant profondément humain et ancré dans des valeurs contemporaines.



Forts de ce succès, les autorités de la région de Pella et de la ville d'Édesse ont d'ores et déjà exprimé leur souhait d'accueillir également une Semaine du film vietnamien. - VNA/VI