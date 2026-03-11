Le ciel vietnamien attend un essaim de météores Gamma Normides

Les Gamma Normides sont une pluie de météores très faible, souvent éclipsée par des pluies de météores plus actives comme les Léonides. Photo : medium.com

Les observateurs du ciel vietnamiens auront bientôt l’occasion d’observer un événement céleste intéressant : l’essaim de météores Gamma Normides (γ-Normides) devrait être visible aux premières heures du 15 mars, selon la Société astronomique de Hanoi (HAS).



Le moment le plus propice à l’observation sera quelques heures avant le lever du soleil, lorsque le ciel est encore sombre. Les météores devraient apparaître dans la partie sud du ciel, près de l’horizon.



Selon space.com, le radiant de cette pluie d’étoiles filantes, le point d’où semblent provenir les météorites, se situe dans la constellation de la Règle, constellation de l’hémisphère sud faiblement visible. Cela signifie que les Gamma Normides sont mieux visibles lorsque la constellation de la Règle est au-dessus de l’horizon.



Comme toutes les pluies d’étoiles filantes, les Gamma Normides se forment lorsque la Terre, lors de sa révolution annuelle autour du Soleil, traverse un nuage de débris, composé de poussières et de grains rocheux laissés dans l’espace par le passage d’une comète ou d’un astéroïde.



Au Vietnam, les observateurs pourraient encore apercevoir plusieurs météores, à condition que le ciel soit dégagé et que la pollution lumineuse soit limitée.



Les experts conseillent de choisir des lieux offrant une vue dégagée vers le sud et d’éviter les zones fortement éclairées par la lumière urbaine afin d’optimiser les chances d’apercevoir des météores.



L’un des atouts des pluies de météores est qu’aucun télescope ni équipement spécialisé n’est nécessaire. Par temps favorable, le phénomène est observable à l’œil nu.



Il est recommandé de se rendre dans des endroits peu éclairés artificiellement, avec une vue dégagée sur le ciel, et de laisser ses yeux s’habituer à l’obscurité pendant 15 à 20 minutes avant d’observer. Cela permet aux yeux de mieux percevoir les faibles traînées lumineuses dans le ciel nocturne.



Bien qu’elle ne soit pas la plus importante pluie de météores de l’année, la pluie de météores Gamma Normides constitue un phénomène astronomique intéressant, offrant aux passionnés d’astronomie l’opportunité d’observer de fugaces traînées lumineuses dans le ciel. – VNA/VI