Le chinois Sailun exhorté à coopérer sur le développement durable au Vietnam

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang (à droite, au centre) recevant la présidente du groupe Sailun, Liu Yan Hua, à Hanoi, le 29 juillet. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang qui a reçu lundi 29 juillet à Hanoi la présidente du groupe Sailun, Liu Yan Hua, a exhorté le fabricant de pneus basé à Qingdao, dans la province chinoise du Shandong, à contribuer à la promotion du développement vert et durable au Vietnam.



Les relations Vietnam-Chine se développent bien, constituant une prémisse permettant aux deux pays de promouvoir la coopération dans tous les domaines, y compris l’investissement, a-t-il indiqué, demandant au groupe Sailun de contribuer au renforcement des liens bilatéraux.



Jusqu’en juillet 2024, la Chine compte 4.750 projets valides au Vietnam, avec un capital social total de plus de 28,5 milliards de dollars, se classant au 6e rang sur 144 pays et territoires investissant au Vietnam.



Le dirigeant vietnamien a apprécié le rôle et la position de Sailun en tant que l’un des principaux manufacturiers de pneumatiques du monde, ainsi que les résultats commerciaux, le développement des ressources humaines et la mise en œuvre de la responsabilité sociétale de la SARL Sailun Vietnam.



Le gouvernement vietnamien a chargé le ministère des Sciences et des Technologies de coordonner avec le ministère du Plan et de l’Investissement l’élaboration de critères pour les entreprises de haute technologie, a-t-il fait savoir.



Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a demandé à Sailun de continuer à appliquer les technologies les plus avancées dont le groupe dispose pour répondre aux critères des entreprises de haute technologie, de renforcer la connexion avec ses partenaires vietnamiens et de les aider à participer à sa chaîne de valeur et à sa chaîne d’approvisionnement.



Sailun a investi dans la construction d’une usine pour produire toutes les gammes de pneus du groupe dans la province de Tây Ninh, a créé un centre de recherche et de développement à Hô Chi Minh-Ville, et un joint-venture avec Cooper Tires en 2019 avec environ 1,5 milliard de dollars de capital d’investissement enregistrés jusqu’à présent



Liu Yan Hua a exprimé ses remerciements au gouvernement vietnamien et aux autorités à tous les niveaux qui ont soutenu Sailun pour investir au Vietnam depuis 2012, et s’est engagée à ce que le groupe continue à investir 200 millions de dollars supplémentaires au Vietnam dans un avenir proche. – VNA