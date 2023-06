Le chemin de fer Nord-Sud à la première place d'un classement de Lonely Planet

Photo : Lonely Planet

Le célèbre éditeur de guides de voyage Lonely Planet a classé la ligne de chemin de fer Nord-Sud, ou Thong Nhat (Réunification) du Vietnam, à la première place des huit lignes de chemin de fer pour effectuer des voyages en train les plus incroyables au monde.

Certains chemins de fer traversent des villes historiques; d'autres virevoltent le long de côtes spectaculaires. Quelques-uns ont une histoire épique…, a dit Lonely Planet, affirmant que le chemin de fer Nord-Sud remplit tous ces critères.

Selon Lonely Planet, le chemin de fer Nord-Sud du Vietnam est l'un des chemins de fer les plus appréciés d'Asie du Sud-Est, avec les voyages en train de nuit les plus épiques au monde. Il parcourt plus de mille kilomètres de Ho Chi Minh-Ville au Sud à Hanoï au Nord.

La liste “8 of the world's most incredible train journeys” de Lonely Planet comprend également le Californie Zephyr des États-Unis, le chemin de fer du lac Titicaca de Perurail du Pérou, le Beijing-Lhassa Express de Chine, le Caledonian Sleeper du Royaume-Uni, la Bergensbanen de Norvège, le TranzAlpine de Nouvelle-Zélande et le Tazara Railway (Tanzanie et Zambie).

En 2018, le chemin de fer Nord-Sud avait également figuré sur la liste de Lonely Planet des 10 incroyables chemins de fer du monde.