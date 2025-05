Le chef du PCV rencontre la présidente du Conseil de la Fédération de Russie

La rencontre s'inscrivait dans le cadre de la visite officielle de la dirigeante vietnamienne en Russie et de sa participation aux célébrations du 80e anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre patriotique.

Valentina Matvienko a salué l'importance de cette visite, notamment dans le contexte des anniversaires importants des deux pays et des relations bilatérales, notamment le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie, le 80e anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre patriotique, le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la libération nationale du Vietnam, et le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam. Elle a également félicité le Vietnam à l'occasion du 71e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954), qu'elle a décrite comme une démonstration de l'héroïsme, de la détermination et de l'aspiration à la liberté et à l'indépendance du peuple vietnamien.

L'hôte a noté avec satisfaction l'évolution des relations entre les deux pays, affirmant que cette visite donnerait un nouvel élan au renforcement de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que sa visite reflétait l'attachement particulier du Vietnam à la Russie.

Liens bilaréraux étroits et fidèles

Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens chérissent toujours les liens étroits et fidèles qu'ils entretiennent avec le peuple russe et considèrent le développement du partenariat stratégique global avec la Russie comme l'une des principales priorités de la politique étrangère du Vietnam.

Photo : VNA

Il a également hautement apprécié le rôle du Conseil de la Fédération de Russie dans la promotion de la coopération bilatérale, appelant les deux parties à continuer de renforcer la coopération parlementaire afin de contribuer concrètement à la mise en œuvre fructueuse des accords bilatéraux.

Valentina Matvienko a déclaré que les membres du Conseil de la Fédération de Russie, malgré leurs origines politiques différentes, ainsi que tous les partis politiques de l'Assemblée fédérale de Russie, nourrissent de bonnes relations avec le Vietnam et soutiennent la promotion de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le Conseil de la Fédération de Russie continuera de promouvoir le développement de la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment les relations interpartis, l'économie, le commerce, les sciences et techniques, l'éducation et la formation, la sécurité et la défense, la culture et les échanges interpersonnels, a-t-elle ajouté.

La présidente s'est également réjouie de l'inauguration du monument du Président Hô Chi Minh à Saint-Pétersbourg en 2023 et de la désignation d'une route de la ville de Diên Biên Phu comme Leningrad-Saint-Pétersbourg.

Elle a affirmé que le Conseil de la Fédération continuera de servir de pont entre les provinces et villes vietnamiennes et les localités russes, et de les aider à mettre en œuvre les accords signés de manière efficace.

Photo : VNA

Elle a souligné la volonté du Conseil de la Fédération de Russie de collaborer avec l'Assemblée nationale vietnamienne afin de renforcer leur rôle au sein des forums parlementaires multilatéraux et de promouvoir les principes de paix, de stabilité et de respect du droit international.

Les deux dirigeants ont convenu d'apprécier hautement les résultats de la coopération parlementaire récente et ont souligné la nécessité de renforcer les échanges à tous les niveaux, notamment entre les commissions spécialisées et les groupes parlementaires d'amitié. Ils ont également convenu de poursuivre leur coordination pour superviser la mise en œuvre des accords bilatéraux dans cinq domaines : défense et sécurité, énergie, pétrole et gaz, sciences et hautes technologies, formation des ressources humaines et infrastructures.

Les deux parties ont également discuté du renforcement de la coordination au sein des forums parlementaires multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et la Réunion de partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP), contribuant ainsi à une voix commune en faveur de la paix, de la coopération et du développement durable dans la région et dans le monde. Le secrétaire générale Tô Lâm a proposé que l'Assemblée fédérale russe maintienne une position objective et équilibrée et soutienne les positions du Vietnam et de l'ASEAN dans le traitement de la question en Mer Orientale sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À cette occasion, Valentina Matviyenko a adressé ses salutations au président de l'Assemblée nationale vietnamienne Trân Thanh Mân.

Le secrétaire générale Tô Lâm lui a également transmis les salutations de Trân Thanh Mân et l'a invitée à se rendre au Vietnam à un moment opportun. La présidente du Conseil de la Fédération de Russie a accepté avec plaisir l'invitation.-VNA/VI