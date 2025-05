Le chef du PCV entame sa visite d'État au Kazakhstan

Il s'agit de la première visite d'État d'un dirigeant vietnamien au Kazakhstan depuis 13 ans et de la première visite d'un secrétaire général du PCV dans ce pays d'Asie centrale.

Photo : VNA/CVN

Ce voyage reflète l'importance et la politique constante du Parti et de l'État du Vietnam visant à renforcer les relations amicales et la coopération globale avec les pays amis traditionnels d'Asie centrale, du Caucase du Sud et d'Europe de l’Est, notamment le Kazakhstan.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et le Kazakhstan ont établi leurs relations diplomatiques le 29 juin 1992. Depuis lors, l'amitié traditionnelle entre les deux pays n'a cessé de se consolider et de se développer.

Photo : VNA/CVN

En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint 800 millions de dollars, soit une augmentation de 99% par rapport à l’année précédente. Au cours des trois premiers mois de 2025, ce chiffre s'est élevé à 146,3 millions de dollars, en hausse de 18,4% par rapport à la même période de 2024.-VNA/VI