Le chef du Parti termine avec succès sa visite officielle en Russie

Le vice-Premier ministre russe, Dmitry Chernyshenko (gauche), serre la main au secrétaire général Tô Lâm à l’aéroport avant son départ, le 11 mai. Photo: VNA

Durant son séjour en Russie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam a eu des rencontres bilatérales avec des dirigeants de plusieurs pays. Il s’est également entretenu avec le président russe, Vladimir Poutine, et a rencontré d’autres dirigeants ainsi que des hommes politiques russes.

Les dirigeants vietnamien et russes ont échangé sur divers domaines de coopération bilatérale et partagé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Elles ont réaffirmé que les dirigeants du Vietnam et de la Russie chérissent profondément les relations d’amitié traditionnelle, mises à l’épreuve par le temps, constamment renforcées et développées dans l’intérêt durable des deux peuples, pour la prospérité commune, la paix et le développement dans le monde.

À cette occasion, les deux parties ont adopté une Déclaration conjointe sur les grandes orientations de leur partenariat stratégique intégral dans la nouvelle phase de coopération.

Photo : VNA

La visite officielle du secrétaire général Tô Lâm en Russie et sa participation aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique ont eu lieu à un moment historique, chargé de symbolisme, alors que les deux pays commémorent le 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Cette visite illustre la volonté du Vietnam de renforcer la confiance politique entre les deux pays, de définir des orientations pour porter à une nouvelle hauteur leur partenariat stratégique intégral, de consolider les relations entre le Parti communiste du Vietnam et les grands partis politiques russes, et de réaffirmer l’engagement fidèle et responsable du Vietnam envers ses partenaires traditionnels ainsi qu’envers la communauté internationale.

Elle constitue un nouvel élan important pour permettre au Vietnam d’entrer dans une nouvelle ère, de réaliser ses objectifs de développement, et de contribuer activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement régionaux et mondiaux.-VNA/VI