Le chef du Parti rencontre la communauté vietnamienne au Kazakhstan

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang sont accueillis par l'ambassade du Vietnam et les membres de la communauté au Kazakhstan le 5 mai. Photo: VNA

L'ambassadrice Pham Thai Nhu Mai a informé le secrétaire général du Parti du fonctionnement de l'ambassade, des relations entre le Vietnam et le Kazakhstan et des activités impliquant la communauté vietnamienne sur place.

Les représentants de la communauté ont exprimé leur fierté du développement du Vietnam et leur gratitude pour le soutien continu du Parti et de l'État aux Vietnamiens d'outre-mer.

Ils ont proposé de renforcer la coopération entre le Vietnam et le Kazakhstan dans les domaines de la science, de la technologie et de l'éducation, et se sont déclarés convaincus que la place croissante du Vietnam dans le monde inspirera un approfondissement des liens avec leur Patrie.

Le secrétaire général, Tô Lâm, s'est réjoui de sa première visite au Kazakhstan dans le cadre de ses fonctions actuelles, la qualifiant d'étape importante dans l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Les deux pays envisagent de transformer leurs liens en partenariat stratégique, a-t-il indiqué, soulignant la coopération croissante dans les domaines du commerce, du tourisme, de l'éducation, ainsi que des échanges culturels et interpersonnels.

Adressant aux participants un point sur les progrès du Vietnam, il a souligné les principales réalisations après près de quatre décennies de Dôi moi (Renouveau), notamment le renforcement des capacités politiques, économiques, diplomatiques et de défense et de sécurité.

Il a salué la communauté vietnamienne au Kazakhstan pour son intégration dans la société locale, ainsi que pour sa solidarité et ses efforts visant à préserver l'identité nationale. Il a salué les contributions de l'Association des Vietnamiens et de l'Association des jeunes intellectuels vietnamiens au Kazakhstan, les appelant à continuer de promouvoir leur rôle de passerelles importantes entre la communauté et la Patrie.

Saluant les efforts de l'ambassade en matière de diplomatie, de protection des citoyens et de développement communautaire, il a exhorté son personnel à rester professionnel, responsable et dévoué au service des intérêts nationaux et de la communauté vietnamienne à l'étranger.

Il a saisi l'occasion pour adresser ses salutations et ses vœux de santé, de bonheur et de réussite à tout le personnel de l'ambassade et aux ressortissants vietnamiens vivant au Kazakhstan.-VNA/VI